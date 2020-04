Allgemein | STAR NEWS

Prinzessin Beatrice: Kleine Hochzeit kommt nicht in Frage

DE Showbiz - Der große Tag von Prinzessin Beatrice (31) war eigentlich perfekt geplant: Eigentlich hätte die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) Ende Mai romantisch mit allem Drum und Dran ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (37) in der königlichen Kapelle des St James's Palace heiraten sollen. Anschließend sollte ein großer Empfang im Buckingham Palace stattfinden.

Alle Räder stehen still

Doch als sich das Coronavirus immer weiter ausbreitete, kam auch in Großbritannien das Leben in der Öffentlichkeit zum Erliegen. Alle Bereiche des Lebens sind betroffen, große Menschenansammlungen verboten. Wer zurzeit vor den Altar tritt, tut dies im kleinsten Kreise: Die anglikanische Kirche erlaubt nur fünf Anwesende bei einer Hochzeit. Da müssen auch Royals umdenken. Als Mitte März die ersten Schritte Richtung Lockdown unternommen wurden, hieß es es zunächst noch, mal wolle nur vor wenigen Gästen heiraten und auf den Empfang verzichten. Man behalte sich allerdings weitere Änderungen vor und die Entwicklung im Auge.

Will Prinzessin Beatrice eine größere Hochzeit?

Diese Entwicklung hat jetzt dazu geführt, dass Beatrice und Edoardo ihre Hochzeit vorerst auf Eis legen: Am Donnerstag (16. April) hatte die britische Regierung eine Verlängerung des Lockdowns um drei weitere Wochen verkündet — mindestens. Da lässt sich eine Hochzeit natürlich schwer planen, auch wenn Ende Mai erste Lockerungen in Aussicht stehen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Bevölkerung nach der harten Quarantäne und den wirtschaftlichen Einbußen nach einer königlichen Hochzeit zumute sein wird.

Prinzessin Beatrice und ihr Zukünftiger sahen sich allerdings gezwungen, Gerüchte zu dementieren, sie planten jetzt eine noch größere Party. 'People.com' zitiert einen Sprecher des Paares: "Es gibt keinerlei Pläne, an einen größeren Veranstaltungsort umzuziehen oder eine größere Feier abzuhalten. Sie denken zurzeit nicht einmal an die Hochzeit. Es ist genug Zeit, umzuplanen, aber nicht im Moment." Es sieht zurzeit ganz so aus, als heirate Prinzessin Beatrice erst im kommenden Jahr.

