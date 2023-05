Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry: Zur Krönung kam er im Linienflieger

DE Showbiz - Da staunten die Passagier*innen des American-Airlines-Fluges AA 6935, der am Freitagmorgen von Los Angeles kommend in London landete, aber nicht schlecht: Unter ihnen befand sich auch Prinz Harry (38).

Diplomatische Lösung

Der Royal war auf dem Weg zur Krönung seines Vaters König Charles (74) und hatte sich in einen Linienflieger gesetzt. Seine Frau Meghan (41) und die beiden Kinder Archie, der am Sonnabend seinen 4. Geburtstag feiert, und die fast zweijährige Lilibet sind in Los Angeles geblieben. Es hatte viel Spekulationen gegeben, ob die ganze Familie die Reise über den großen Teich antreten würde. Dass Harry allein kam, war eine diplomatische Lösung, die es allen erlaubt, das Gesicht zu wahren. Offiziell ist Archies Geburtstag der Grund, warum Meghan ihren Mann nicht begleitet, und es wird vermutet, dass Harry noch am selben Tag zurückfliegt, um mit seinem Sohn zu feiern.

Prinz Harry zieht um

Die Nacht soll Prinz Harry im Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor verbracht haben. Es wird wohl das letzte Mal sein, dass er seine ehemalige Residenz besucht, nachdem sein Vater ihn zum Auszug aufgefordert hat. Er will den in Ungnade gefallenen Prinz Andrew (63) dort unterbringen.

Weder Prinz Harry noch Prinz Andrew werden bei der eigentlichen Zeremonie formelle Rollen bekleiden und auch nicht in der offiziellen Prozession mitfahren. Als Andrew am Morgen der Krönung die Prachtstraße The Mall entlangfuhr, sollen vereinzelte Buhrufe zu hören gewesen sein. Für Prinz Harry ist es übrigens das erste Treffen mit seinem Bruder William (40) und seinem Vater seit Erscheinen seiner kontroversen Autobiografie 'Spare'.

Bild: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images