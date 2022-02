Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry: Wie Meghan verklagt er eine britische Tageszeitung

DE Showbiz - Prinz Harry (37) hat rechtliche Schritte gegen die Herausgeber der 'Daily Mai' eingeleitet. Am Mittwoch (23. Februar) reichten seine Anwälte eine Klage gegen den Zeitungsherausgeber Associated Newspapers Limited (ANL) ein.

Prinz Harry leitet rechtliche Schritte ein

"Ich kann bestätigen, dass der Herzog eine Klage gegen Associated Newspapers Limited eingereicht hat", erklärte ein Sprecher von Prinz Harry. Weitere Details über den Fall wurden bislang noch nicht bekannt, und so weiß man auch noch nicht, ob sich die rechtlichen Schritte auf ein bestimmtes Blatt oder einen bestimmten Artikel beziehen. ANL besitzt neben der 'Daily Mail' auch 'The Mail on Sunday' und 'MailOnline'. Sämtliche Blätter sind streng konservativ ausgerichtet und den beiden nach Amerika geflüchteten Royals nicht eben wohlgesonnen. Regelmäßig erscheinen Artikel, die Harry und seine Frau Herzogin Meghan (40) angreifen.

Herzogin Meghan machte es vor

Es ist dann auch nicht der erste Streit, den das Ehepaar mit den Herausgebern hat. Im Oktober 2019 hatte sich Meghan bereits für einen Rechtsstreit gegen ANL entschieden. Dabei ging es um die Veröffentlichung von Auszügen aus einem handgeschriebenen Brief, den sie im Vorjahr an ihren Vater Thomas Markle Sr. geschrieben hatte, mit dem sie zerstritten war. Im Februar 2021 entschied ein Richter, dass die 'Mail on Sunday' mit dem Abdruck der persönlichen Zeilen die Privatsphäre der Herzogin verletzt hatte. Im Mai 2021 gewann sie ihre Klage wegen "Missbrauch privater Informationen und Urheberrechtsverletzungen". ANL ging zwar in Berufung, aber die Richter blieben bei ihrem Urteil und lehnten den Antrag des Zeitungsherausgebers auf einen neuen Prozess im Dezember 2021 ab. Jetzt bleibt abzuwarten, ob auch Prinz Harry sich mit seiner Klage gegen die britische Zeitungsgruppe zur Wehr setzen kann.

Bild: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images