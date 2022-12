Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Wie es für sie bei Netflix weitergeht

DE Showbiz - Jetzt sind andere dran: Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wollen in einer siebenteiligen Serie Menschen mit Vorbildfunktion vorstellen. Darunter befindet sich auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg (19).

100 Millionen Euro für nichts?

Es wurde oft gelästert, dass das blaublütige Paar über 100 Million Euro von Netflix einstrich, aber dafür gar nichts geliefert habe. Davon kann nun keine Rede mehr sein. Nachdem die Doku-Serie 'Harry & Meghan' ein Hit bei den Zuschauer*innen war, präsentieren die beiden schon am 31. Dezember ihr nächstes Projekt – 'Live to Lead'. Inspiration wäre ihnen durch den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela gekommen, wie sie im Trailer zur Serie erzählen. "(Er) sagte einmal: 'Was im Leben zählt, ist nicht die bloße Tatsache, dass wir gelebt haben…'", beginnt Prinz Harry und seine Frau fährt fort: "'Es ist der Unterschied, den wir im Leben anderer gemacht haben, der die Bedeutung des Lebens, das wir führen, bestimmen wird.'"

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan sind Vorbilder wichtig

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Leute wie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern eine große Vorbildfunktion. "Es geht um Menschen, die mutige Entscheidungen getroffen haben, um für Veränderungen zu kämpfen, um Führungspersönlichkeiten zu werden und um den Rest von uns zu inspirieren. Zu leben, um zu führen." Neben der Politikerin werden die Feministin Gloria Steinem und die verstorbene Richterin Ruth Bader Ginsburg vorgestellt. Letztere wurde noch vor ihrem Tod im September 2020 interviewt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hätten sicherlich nichts dagegen, wenn auch sie eines Tages als Führungspersönlichkeiten gelten würden – ihre Doku 'Harry & Meghan' hat zumindest genügend Staub aufgewirbelt.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images