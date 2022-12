Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry: Die Royals lügen, um William zu schützen

DE Star Style - Bislang ließ die mit Spannung erwartete Doku 'Harry & Meghan' zu wünschen übrig, was explosive Enthüllungen durch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) angeht. Doch am Donnerstag (15. Dezember) werden die restlichen drei Folgen bei Netflix veröffentlicht — und da soll es so richtig zur Sache gehen.

Herzogin Meghan "an die Wölfe verfüttert"

"Sie hatten keine Probleme damit, meinen Bruder mit Lügen zu beschützen, aber sie waren nie bereit, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen", behauptet der Exil-Royal im Trailer, der seit Montag zu sehen ist. Im Kommentar ist zu hören, dass er und seine Frau die Royals beschuldigen, bewusst Falschinformationen über sie zu verbreiten. "Ich wurde nicht den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, ich wurde an sie verfüttert", so Meghan. Es wird klar: In den Folgen 4 - 6 geht es um die Ereignisse, die dazu führten, dass Harry und Meghan England den Rücken kehrten und sich ein neues Leben in Kalifornien aufbauten.

Prinz Harrys Flug in die Freiheit

So werden wir Prinz Harry auf dem "Freiheitsflug" aus der britischen Hauptstadt sehen. Meghan verteidigt den Schritt: "Es gab uns die Gelegenheit ein Zuhause aufzubauen, das wir immer haben wollten… Ich hatte immer das Gefühl, dass dies ein Kampf ist, der es wert ist, dass man ihn kämpft." Die ersten Folgen, die letzte Woche erschienen, brachten Netflix die erhofften Streamingzahlen. Dass sich diejenigen, die ohnehin schon gegen das Exil-Paar eingestellt sind, allerdings Vorwürfe gegen die königliche Familie anhören wollen, ist unwahrscheinlich. Die Fronten sind verhärtet, und dass es nach Veröffentlichung der nächsten Folgen noch ein Zurück für Herzogin Meghan und Prinz Harry gibt, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images