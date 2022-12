Allgemein | STAR NEWS

Prinz Harry beschuldigt die Royals: Wurden Kanada-Pläne bewusst geleakt?

DE Showbiz - Hat die königliche Pressestelle bewusst Infos über Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) geleakt? Der Royal ist davon überzeugt, denn ein kleines der Details von zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen gelangte an die Presse.

Ein verräterisches Detail

Im fünften Teil der Schock-Doku 'Harry & Meghan' erhebt der Prinz schwere Vorwürfe gegen seine Familie und Pressesprecher*innen des Palastes. So habe er die Pläne, die er und seine Frau vor ihrem Rückzug von der Royals-Front zunächst nur in einem privaten Brief an seinen Vater, den damaligen Prinzen und jetzigen König Charles III. (74) erwähnt. In der Korrespondenz war davon die Rede, dass Harry und Meghan nach Kanada ziehen wollten. Kurz darauf hatte die Presse davon Wind bekommen. "Das entscheidende Detail, welches mir schließlich zeigte, dass der Inhalt des Briefes an meinen Vater geleakt wurde, war die Tatsache, dass wir bereit waren, unsere Sussex-Titel aufzugeben. Das hat sie verraten. Ich dachte 'Wow. Unsere Geschichte, unser Leben, wurden uns einfach so genommen'."

Wer trieb Prinz Harrys und Herzogin Meghans Umzug voran?

Auch die Idee, nach Kanada umzusiedeln — ein Commonwealth-Land, welches der britischen Krone unterliegt — sei zunächst nur in dem für Charles bestimmten Brief erwähnt worden, so Prinz Harry weiter. Zudem wehrt er sich gegen Vorwürfe, er und Meghan seien an die Öffentlichkeit gegangen, ohne zuvor die Queen (†96) von ihren Umzugsplänen zu informieren. "Diese Idee, dass ich meine Großmutter überrumpelt habe…das ist einfach nie passiert. Ich habe so viel Respekt für sie."

Und noch etwas will Harry ein für alle Mal klarstellen: Die Idee, England zu verlassen, sei nicht von Meghan gekommen — egal wie oft die britische Presse das behauptete. "Es war meine Entscheidung, sie hat niemals darum gebeten, zu gehen. Ich war derjenige, der es schließlich selbst sah." Dass man Herzogin Meghan dahinter vermutete, sei "typische Frauenfeindlichkeit", so Prinz Harry.

Bild: Nils Jorgensen/INSTARimages.com