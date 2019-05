Allgemein | STAR NEWS

Prince und Blanket: Eigene YouTube Show für Michael Jacksons Söhne

Michael Jacksons (†50) Söhne haben sich zu einem brüderlichen Unternehmen zusammengeschlossen und ihre erste YouTube-Show auf die Beine gestellt: Prince (22) und Blanket (17, richtiger Name Prince Michael Jackson II), besprechen ab sofort gemeinsam Hollywood-Blockbuster. Ebenfalls mit dabei: Taj, der Neffe des verstorbenen King of Pop.

Frischgebackene Filmkritiker

Dabei nutzen die frisch gebackenen Filmkritiker Princes YouTube-Kanal 'Life on 2'. Die Youngster haben sich für ihre erste Folge, die am Donnerstag [17. Mai] hochgeladen wurde, den Superhit 'Avengers: Endgame' vorgenommen. Auf Instagram gab sich Prince voller Vorfreude: "Wir sind ganz aufgeregt, euch ankündigen zu können, dass wir unseren eigenen Filmkanal starten. Ihr könnt jetzt unser erstes Video auf meinem YouTube-Kanal bewundern."

Erst Uniabschluss, dann YouTube-Star

"Wir wissen, dass das erste Video noch etwas ungehobelt ist, aber wir wollen euch auf eine Reise mitnehmen, während wir die Show verbessern und weiterentwickeln." Auch sonst geht es in Prince's Leben zurzeit so richtig rund: Erst vergangene Woche machte Michael Jacksons Ältester seinen Abschluss an der Loyola Marymount University in Los Angeles. Natürlich waren auch sein Bruder Blanket, der sich seit neuestem Bigi nennt, und seine Schwester Paris Jackson (21) dabei, um den großen Moment mit ihm zu feiern. Michael Jackson wäre sicher stolz auf seine Kids.

© Cover Media