Prince Damien ist lebenslanger Single: Ich muss mich öffnen

DE German Stars - Prince Damien (29) hat in der aktuellen Ausgabe des Dschungelcamps mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, noch nie einen festen Partner oder eine feste Partnerin gehabt zu haben. Seitdem spekuliert ganz Deutschland, woran das liegen könnte, denn der Gewinner der Krone ist charmant und attraktiv.

Ist seine Bisexualität ein Problem?

Prince Damien selbst hat da eine Vermutung: Er ist bisexuell, und davon seien einige Frauen abgeschreckt. Auch glaube er nicht, wie er vor laufenden Kameras gestand, in der Lage zu sein, sich zu verlieben. Das Gefühl, nach dem alle Menschen streben, habe er noch nie gespürt. Das heißt natürlich nicht, dass der Bachelor keinen Partner oder keine Partnerin möchte. Im Gegenteil. Nichts fände er schöner.

Prince Damien ist ein Echsenonkel

Nach dem Abschluss der Show stellte er sich Sonja Zietlows Frage, ob es denn sein Ernst sei, sich nicht verlieben zu können. Prince Damien antwortete ausschweifend und stellte eine neue Theorie über sein Singleleben auf: "Wenn man so viele Jahre alleine ist und du merkst, die Leute, die in dein Leben kommen, halten Abstand von dir, wenn sie merken, du hast Schlangen zu Hause oder Echsen oder bist introvertiert, wenn du deine Phasen hast … Dann gehen die weg. Vielleicht bin ich so eine Katzenlady oder ein Echsenonkel. Einer von denen. Die richtige Person muss noch kommen, denke ich. Und ich muss mich öffnen." Mit solchen am Ende doch zuversichtlichen Worten konnte dann auch Sonja Zietlow leben.

