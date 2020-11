Allgemein | STAR NEWS

Premiere für eine Royal: Meghan hat gewählt

DE Showbiz - Herzogin Meghan (39) ist das erste Mitglied des englischen Königshauses, das bei einer US-Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben hat. Die Ehefrau von Prinz Harry hat als gebürtige US-Amerikanerin das Wahlrecht und wollte es sich keinesfalls entgehen lassen, ihre Stimme abzugeben.

Meghan wählte per Briefwahl

"Meghan war Amerikanerin, bevor sie eine Royal wurde", sagte ein Insider gegenüber der 'New York Post'. "Sie würde es sich nicht entgehen lassen, an dieser Wahl teilzunehmen, unabhängig von ihrem Wohnort."

Mit ihrem neuen Wohnsitz in Kalifornien ist Meghan zwar vor Ort, ihr Kreuzchen soll sie aber schon "vor Wochen" gemacht haben, um per Briefwahl für ihren Kandidaten zu stimmen. Sowohl sie als auch ihr Ehemann Harry, der als Brite nicht wahlberechtigt war, machten kein Geheimnis daraus, dass sie den demokratischen Kandidaten Joe Biden unterstützen. Das ist insofern bemerkenswert, als das Königshaus sich stets politisch neutral verhält und keine Präferenzen bekanntgibt. Kein Wunder, dass es auch allerhand kritische Stimmen gab, als Harry und Meghan begannen, lautstark in der Politik mitzumischen.

Es kommt auf jede einzelne Stimme an

"Ich weiß, was es heißt, eine Stimme zu haben, aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, ohne Stimme zu sein. Ich weiß auch, dass so viele Männer und Frauen ihr Leben riskiert haben, damit wir gehört werden. Diese Gelegenheit, dieses grundlegende Recht, ist unsere Fähigkeit, unser Wahlrecht auszuüben, damit all unsere Stimmen gehört werden", sagte Meghan im August zum Magazin 'Marie Claire'. "Eines meiner Lieblingszitate, das mein Mann und ich oft zitieren, ist von Kate Sheppard, eine Frauenrechtlerin aus Neuseeland, die sagte 'Denk nicht, dass deine eine Stimme nicht viel ausmacht. Der Regen, der den ausgetrockneten Boden erfrischt, besteht aus einzelnen Tropfen'. Darum wähle ich."

Ob der Kandidat, für den Meghan gestimmt hat, den Sieg errungen hat, wird man hoffentlich bald wissen.