Premiere als Autor: Sir Michael Caine hat mit 90 Jahren sein erstes Buch geschrieben

DE Showbiz - Sir Michael Caine (90) verkündete stolz, dass sein Romandebüt, der Thriller ‘Deadly Games’, am 23. November in den Handel kommen wird. Damit erfüllt sich der Hollywood-Veteran einen langgehegten Traum.

Sir Michael Caine liebt Krimis

“Es war seit Jahren mein Wunsch, einen Thriller zu schreiben“, erklärte der Star in einer Presseerklärung. “Es ist das Genre, das ich am liebsten lese, und es hat mir wirklich Freude gemacht, an ‘Deadly Games’ zu arbeiten und mit Hodder zusammenzuarbeiten, um es herauszubringen.“ Der vom Verlag Hodder and Stoughton publizierte Roman erzählt die Geschichte von Kommissar Harry Taylor, der sich von Verboten oder dem Minenfeld der Politik nicht schrecken lässt.

Große Feier zum 90. Geburtstag

Für den Oscar-Preisträger, der in über 160 Filmen mitgewirkt hat, ist das Erscheinen seines Erstlingsromans der zweite Grund zum Feiern in diesem Jahr. Im März wurde der Brite 90 Jahre alt und er feierte seinen Geburtstag in London. Zu den Gästen zählten auch prominente Gesichter wie Tom Cruise, Andrew Lloyd Webber und David Walliams. Die illustre Runde genoss ein erlesenes Mahl im berühmten River Café an der Themse und ließ Sir Michael Caine mit Reden, Anekdoten und Witzen sowie vielen guten Wünschen hochleben.

Bild: FAMOUS UK/INSTARimages.com