Post vom Anwalt: Hat Til Schweiger Drehbuchautorin nicht angemessen bezahlt?

DE German Stars - Til Schweiger (56) setzt sich aktuell mit seiner Kollegin Anika Decker (45) auseinander – nicht im Guten, denn letztere hat seine Produktionsfirma und Warner Bros. Deutschland verklagt. Angeblich hätten Til und Kollegen die Drehbuchautorin nicht angemessen vergütet.

Erfolgreicher geht gar nicht

Anita Decker zeichnete für die Drehbücher 'Keinohrhasen' und 'Zweiohrküken' verantwortlich. Beide Filme entwickelten sich zu absoluten Kassenschlagern, gehören zu den erfolgreichsten deutschen Filmen der Nachkriegsgeschichte. Doch wie die 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung' berichtet, soll Anika nicht an den Gewinnen beteiligt worden sein. Ob ihr dies in den Verträgen zugesichert worden ist, wird nicht erwähnt. So habe sie für ihr Skript zu 'Keinohrhasen' eine Summe von 50.000 Euro bekommen. Der Film hat allein im Kino 70 Millionen Euro eingespielt, was Einnahmen aus Streaming, DVD-Verkäufen und Merchandise nicht mit einschließt.

Til Schweiger hat Vertrauen

Seit langer Zeit habe Anika versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie wolle herausfinden, wie viel der Film insgesamt eingebracht habe und wie viel ihr davon als Drehbuchautorin zustehe. Im Gespräch mit der Zeitung erklärt sie: "Inzwischen ist mir klar: Das hat System. Ich kenne keine Drehbuchautoren, die mir sagen können, wie viel Geld zwischen den Firmen, die am Film beteiligt sind, geflossen ist. (…) Ich glaube, dass es eine Signalwirkung hätte, wenn meiner Forderung nach Auskunft über die eingespielten Erlöse stattgegeben wird." Til Schweiger wollte sich auf Anfrage von 'Bild' nicht zu dem Vorwurf äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Allerdings vertraue er dem deutschen Justizsystem.