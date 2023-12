Allgemein | STAR NEWS

Pogues-Sänger Shane McGowan: Witwe plant Buch mit unveröffentlichten Songtexten

DE Showbiz - Shane McGowan (†65) starb am 30. November in Dublin. Der Sänger der Pogues ('Fiesta') schrieb viele seiner Lieder über Außenseiter und das Leben abseits des schönen Scheins. Und wenn es nach seiner Witwe Victoria Mary Clarke (57) geht, soll seine Poesie auch nach seinem Tod weiterleben.

Songs auf Quittungen und Kontoauszügen

"Ihm fielen ständig Worte ein und er brauchte etwas, auf das er sie schreiben konnte. Das kann eine Quittung sein, dein Kontoauszug, dein Tagebuch. Wenn man in ein Restaurant ging, schrieb er auf die Servietten und bat um weitere Servietten", erinnerte sie sich gegenüber dem 'Guardian'. "Ich schätze, dass wir irgendwann ein Buch mit seinen unveröffentlichten Sachen herausbringen werden, denn es gibt eine ganze Menge unveröffentlichter Songs." Seit seinem Tod gibt es eine wachsende Kampagne, um 'Fairytale of New York' von den Pogues und Kirsty MacColl zur diesjährigen Weihnachtsnummer 1 in Großbritannien zu machen, was immer eine große Sache auf der Insel ist.

Shane McGowan war gelangweilt von 'Fairytale of New York'

Während der Song für einige das ultimative Weihnachtslied ist, konnte sein Macher ihm nach einer Weile nicht mehr viel abgewinnen. "Ich glaube, es hat ihn einfach gelangweilt, dass sich die Leute auf diesen einen Song konzentriert haben, weil er meinte, 'Na ja, ich habe so viele andere geschrieben'."

Das Paar war über 37 Jahre zusammen, trennte sich, kam aber immer wieder zusammen. Die Journalistin versicherte, dass es ihr "gut geht", weil sie das Gefühl hat, dass ihr Liebster "noch da" sei. "Er hat mir heute schon bei einigen Dingen geholfen, sogar auf eine sehr praktische Art und Weise", erklärte sie. "Ich musste eine Menge Schals einpacken, mit Kunden kommunizieren, all die administrativen Dinge, zu denen ich seit der Beerdigung nicht mehr in der Lage war. Und so sagte ich zu ihm: 'Hör zu, ich bin wirklich sehr gestresst, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass es wirklich reibungslos abläuft. Und es hat funktioniert!” Für die Witwe von Shane McGowan steht fest: “Ich glaube wirklich, dass Menschen einem aus dem Jenseits helfen können."

