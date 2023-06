Allgemein | STAR NEWS

Pocher-Ehekrise: Jeder gibt Amira und Oliver Beziehungstipps

DE Deutsche Promis - Bei Oliver Pocher (45) und seiner Frau Amira (30) läuft es seit einigen Wochen nicht mehr so rund. Doch statt der Welt ein retuschiertes Liebesglück vorzuspielen, gehen der Comedian und die Moderatorin in Influencerin in die Offensive.

Keine heile Welt bei Oliver und Amira Pocher

In ihrem Podcast packten sie über die Ehekrise aus, nachdem Fans aufgefallen war, dass Amira schon seit Wochen keinen Ehering mehr trug. Aber eine eine genaue Erklärung, wo es denn hapert, haben auch sie nicht. "Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen", offenbarte die Moderatorin ihren etwas ratlosen Zustand. Ihr Mann erklärte wenige Tage später auf einem PR-Event: “Da gibt’s auch keine Wasserstände zu vermelden oder so. Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen, also von daher… Man muss sich keine Sorgen um mich machen.“ Jetzt ist die neue Podcast-Folge von 'Die Pochers' draußen, und als erstes erzählt Amira von einer Premiere.

Alle wollen helfen

"Ich habe letzte Woche mein erstes Dick-Pic bekommen", berichtet Amira Pocher, woraufhin Oliver schlagfertig fragt: "Und, hast du Till Lindemann dann zurückgeschrieben?" Seine Frau zeigt sich erstaunt, dass andere Männer nur bei der Erwähnung einer Krise ihre Chance wittern. Immerhin haben sich aber auch viele Menschen beim Paar gemeldet, welche einfach nur mit Beziehungstipps helfen wollen. Weh tut es Amira nur, wenn ihr jemand schreibt, dass sie jetzt berühmt genug ist und ihren Mann nicht mehr braucht. Es gibt übrigens auch gute Nachrichten, denn "wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße", sagte Oliver Pocher zum Ende seines Podcasts mit Amira.

