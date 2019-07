Allgemein | STAR NEWS

Pixie Geldof: Alien, magst du mein Freund sein?

DE Showbiz - Pixie Geldof (28) ist die Tochter des bekannten Musikers Bob Geldof (67) und hat sich in den vergangenen Jahren selbst als Sängerin und Model einen Namen gemacht. Aufsehen erregt sie jetzt aber nicht etwa durch einen neuen Song, sondern durch ein Interview im ‘Alien Nation’-Podcast.

Der Mond hatte einen Nachbarn

Der wird von Jo Wood (64) geleitet, Ronnie Woods (72) ehemaliger Ehefrau. Darin sprechen Gäste vor allem über ihre Begegnungen mit Außerirdischen. Jetzt war es Pixie Geldof, die sich zu diesem Thema geäußert und ihre Erfahrungen mit den Hörern geteilt hat. Vor einiger Zeit sei sie mit einem Freund in Rom gewesen und habe dort etwas Erstaunliches beobachtet: "Ich habe merkwürdige Lichter gesehen. Ich erinnere mich noch genau … es war vor vielleicht zwei Jahren. Ich war in Rom und plötzlich sah ich diesen merkwürdigen Stern neben dem Mond. Ich habe noch nie einen Stern direkt neben dem Mond gesehen. Mein Freund und ich haben uns gesagt, dass wir gerade ein UFO gesehen haben."

Pixie Geldof ist nicht fremdenfeindlich

Da das Universum endlos ist, sei es ein Irrglaube, der Mensch sei das einzige Lebewesen. Da müsse es doch noch mehr geben, so Pixie weiter. Hätte sie denn gar keine Angst, wenn ein Alien ihr die Hand würde schütteln wollen? Überhaupt nicht, so Pixie Geldof: "Ich glaube nicht, dass ich Angst hätte. Ich würde zunächst sagen: ‘Ich hatte verdammt noch mal Recht, du bist hier!’ Ich würde mit einem Alien befreundet sein wollen." Ob sie dann mit ihrem Außerirdischen auf ihrem Fahrrad am Mond vorbeifliegen würde?

