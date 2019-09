Allgemein | STAR NEWS

Pink wird zur Tour-Legende: Billboard verleiht ihr den Titel ‘Legend of Live’

DE Showbiz - Pink (40) scheint noch längst nicht auf dem Zenit ihres Erfolgs angekommen zu sein. Nach knapp zwei Jahren auf Tour, mehreren Nummer-1-Hits und zahllosen Auszeichnungen darf sich die Amerikanerin ('So What') im November jetzt eine ganz besondere Ehre abholen:

Billboard, das bedeutendste Fach- und Branchenblatt für Musik und Entertainment in den USA, verleiht ihr den Titel 'Legend of Live'. Und das nicht ohne Grund…

Pink regiert die Welt

Vom 1. März 2018 bis zum 2. November 2019 war Pink auf ihrer großen 'Beautiful Trauma'-Tour unterwegs. Sagenhafte 159 Konzerte hat sie gespielt und damit umgerechnet über 360 Millionen Euro eingenommen. Das macht die Konzertreihe zur zehntgrößten in der Billboard-Musikgeschichte.

Dave Brooks von 'Billboard' gerät darüber ins Schwärmen: "Nach ihren faszinierenden Live-Performances, ihren akrobatischen Einlagen und ihrem unglaublichen Musik-Repertoire, das 32 Singles in den Billboard Hot 100 und drei Billboard No. 1-Alben umfasst, hat kein anderer Künstler diesen Award mehr verdient als Pink. Ihre 'Beautiful Trauma'-Tour ist ein historischer Moment der Ausdauer und künstlerischen Perfektion."

Im November wird Pink geehrt

Vor Pink durften sich bereits Musikgrößen wie Elton John, The Allman Brothers, Ozzy Osbourne und John Mayer über den Titel 'Legend of Live' freuen.

Die Verleihung der diesjährigen Billboard Live Music Summit & Awards, in deren Rahmen Pink den Preis als 'Legend of Live' entgegennehmen darf, findet am 5. und 6. November in Beverly Hills statt. Die Sängerin wird natürlich persönlich aufschlagen, wie Brooks betont:

"Wir fühlen uns geehrt, dass Pink uns in Beverly Hills beehren wird, um diese rekordverdächtige Errungenschaft zu feiern."

© Cover Media