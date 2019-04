Allgemein | STAR NEWS

Pink: Motorrad statt Nachwuchs

Pink (39) und Carey Hart (43) sind sich uneins wenn es ums Kinderkriegen geht. Wenn die Sängerin ('Walk Me Home') entscheiden dürfte, gäbe es nach Willow (7) und Jameson (2) noch einen dritten Spross, ihr Mann sieht das jedoch etwas anders. Damit seine Gattin nicht allzu enttäuscht ist, hat Carey ihr nun ein anderes Baby geschenkt.

Neues Motorrad

Aus Instagram präsentierte Pink stolz ihr neuestes Familienmitglied. Auf dem Foto ist zunächst einmal Pink zu sehen, die in einen schwarzen Overall gekleidet ist. Grimmig guckend und mit verschränkten Armen lehnt sie an einem Motorrad. Dazu schreibt sie: "Mein Schatz will mir kein weiteres Baby geben, also hat er mir einfach eins gebaut." Erste Erfahrungen konnte Pink wohl auch schon sammeln, denn sie kann berichten: "Sie geht ab."

Pink auf Instagram?

Das Foto mit dem neusten "Baby" kommt nur kurz nach der Ankündigung, dass Pink in Zukunft keine Bilder ihrer Kinder auf Social Media-Plattformen mehr teilen möchte. Sie habe es satt, für alle Aktionen und Posts mit ihren Kids kritisiert zu werden. Als Konsequenz müssen ihre Follower eben auf derartige Bilder verzichten. Zum neusten Mitglied bei Familie Pink dürfte es jedoch kaum böse Kommentare geben.

© Cover Media