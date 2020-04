Allgemein | STAR NEWS

Pink: Mit Heulen und Beten Corona überstanden

DE Showbiz - Das Schlimmste ist vorbei – das hofft Pink (40) jedenfalls, die sich noch von den Schrecken der Corona-Erkrankung erholen muss, die sie und ihren dreijährigen Sohn Jameson heimsuchte. Das Testergebnis für Covid-19 sei mittlerweile negativ, verkündete die Sängerin ('Trouble') am Freitag (3. April). Doch bis zu diesem Punkt war es ein harter Weg.

Pink betete für ihre Genesung

Die Meldung, dass Pink drei Wochen lang gegen das heimtückische Virus gekämpft hatte, kam für ihre Fans völlig überraschend. Am Wochenende verriet sie im Instagram-Live-Chat dann weitere Details. Sie habe "geheult und gebetet", als das Virus sie und ihren Sohn in die Mangel nahm.

"Ich hoffe, wir haben es überstanden, das war echt eine Achterbahnfahrt", sagte sie. "Gerade denkst du, dass es dir besser geht, dann kommt wieder etwas neues… Jameson hatte es am schlimmsten. Ich habe die vergangenen drei Wochen ein Tagebuch geführt über seine Symptome – und meine auch. Er hat jetzt, drei Wochen später, immer noch eine Temperatur von 37,8 Grad Celsius. Letzte Woche brauchte ich Zerstäuber. Ich hatte mein ganzes Leben schlimmes Asthma. Es wurde richtig, richtig unheimlich, da gibt es nichts zu beschönigen."

Jugend schützt nicht vor Corona

"Anfangs hieß es dauernd ‘Wenn du jung bist, also nicht 65 oder älter, ist es okay’", erinnerte sich der Star. "Ja, ich habe Asthma, aber Jameson, der drei ist, der wird schon sicher sein. Aber er war sehr, sehr krank und es war beängstigend. Es ging immer bergauf und bergab, und ich brauchte zum ersten Mal seit 30 Jahren Zerstäuber und das war wirklich unheimlich für mich… Es gab viele Nächte, in denen in weinte und ich habe noch nie so viel gebetet in meinem Leben."

Die Sängerin bestätigte, dass ihr Ehemann Carey Hart (44) und ihre Tochter Willow (8) die gesamte Zeit über keine Symptome aufwiesen. Das bleibt hoffentlich für die ganze Familie so. Gesundheit ist einfach unbezahlbar.