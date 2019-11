Allgemein | STAR NEWS

Pink: Doppelbelastung Tour und Familie ist hart

DE Showbiz - Pink (40) gibt ihr Bestes, um ihre Musikkarriere voranzutreiben und gleichzeitig eine gute Mutter zu sein. Wenn sie auf Tour geht, nimmt die Sängerin ('What About Us') ihre achtjährige Tochter Willow und ihren zweijährigen Sohn Jameson einfach mit, aber das macht es nicht unbedingt einfacher.

Pink versteht andere Mütter nur zu gut

Da geht es ihr kaum besser als anderen Müttern, die versuchen, sowohl ihrem Beruf nachzugehen als auch die Familie zu umsorgen.

"Es gab schon viele Gelegenheiten, wo ich hinter der Bühne im Bad hockte und heulte, während ich mir sagte 'Es gibt gute Gründe, warum Frauen sowas nicht machen, warum Mamas sowas nicht machen, das ist manchmal verdammt nochmal unmöglich'", verriet der nachdenkliche Star im 'Billboard'-Interview.

Töchterchen Willow soll zu Hause bleiben

Darum überdenkt Pink ihre Strategie nun noch einmal. Vielleicht sollte Willow lieber nicht mehr mit auf die Tourneen kommen.

"Die letzten Monate hatte Willow die Nase voll", gestand sie. "Sie möchte zu Hause sein und BMX fahren, zum Schwimmtraining gehen, Gymnastik machen und den anderen Kram, den Achtjährige ebenso wollen. Sie bat mich, nach Hause zu gehen zu dürfen, da hab ich es kapiert. Es wird sich etwas ändern."

Pinks 'Beautiful Trauma'-Welttour endet am Samstag (2. November) und zählt bereits zu den erfolgreichsten Poptourneen aller Zeiten. Doch dass es ihren Kindern gut geht, will Pink darüber nicht vergessen.