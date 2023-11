Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi redet Klartext: Was wirklich hinter Lauras vermeintlichem Kaufrausch steckt

DE Deutsche Promis - Am späten Mittwochabend atmete die halbe Nation erst einmal ganz tief durch, nachdem Pietro Lombardi (31) im Livestream auf Instagram eine Hammer-Summe genannt hatte, die seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) angeblich im letzten Monat unter die Leute gebracht haben soll.

"Manchmal sind hier 400 Pakete!"

"Sie hat letzten Monat 2,4 Millionen Euro ausgegeben! Amazon und Zalando und Oceans Apart. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen hat", verkündete der Sänger ('Phänomenal'). Als Laura im Hintergrund auftauchte, witzelte ihr Liebster weiter: "Manchmal sind hier 400 Pakete!" Im selben Stream sagte Pie aber auch: "Ihr alle denkt, wir geben voll viel Geld im Monat aus. Ist aber nicht so. Wirklich." Na, was denn jetzt? Auf jeden Fall ging erst einmal ein Schrei des Unglaubens durch Social Media. Einen Tag später meldete sich der Musiker erneut in seiner Instagram Story, denn mit seinem Statement hatte er es in die Schlagzeilen sämtlicher Boulevard-Publikationen geschafft. Zeit für Klartext.

Pietro Lombardi stellt klar

"Leute, ich hab gestern im Livestream AUS SPASS…wir haben so geredet, wer gibt mehr Geld ausgibt und da hab ich einfach gesagt: Ja, meine Frau gibt 2,4 Millionen Euro im Monat aus", spotte Pietro Lombardi mit einer sichtlich amüsierten Laura neben sich. "Wer das glaubt, dass das wahr ist, der hat offiziell einen Schaden", fügte er hinzu. An Geldmangel scheinen die beiden aber auf jeden Fall nicht zu leiden, denn erst vor einigen Tagen hatte Pie auf die Frage, ob er sich mit Laura zur Teilnahme am 'Sommerhaus der Stars' überreden ließe, geantwortet: "Nichtmal für 5 Millionen Euro würde ich da rein gehen. Aber ne lustige Unterhaltungssendung ist es trotzdem." Immerhin wären es zwei Monate Taschengeld, die Laura und Pietro Lombardi da verdienen würden…

