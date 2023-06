Allgemein | STAR NEWS

Pierce Brosnan: Einbrecher überfiel sein Haus in Malibu

DE Showbiz - Bei Pierce Brosnan (70) wurde eingebrochen, doch zum Glück wurde im Anwesen des Hollywoodstars in Malibu, Kalifornien nichts entwendet oder zerstört. Auf seiner Flucht über den Strand wurde der freche Eindringling von der herbeigerufenen Polizei gefasst.

In der Nachbarschaft geschnüffelt

Wie ‘TMZ’ berichtete, wurden die Gesetzeshüter am Montag (19. Juni) in das exklusive Wohnviertel gerufen, nachdem ein Mann dabei beobachtet wurde, wie er auf den Grundstücken des ‘Mamma Mia’-Stars und seiner Nachbarn herumstöberte und in den Mülltonnen wühlte. Zu allem Überfluss verrichtete der Eindringling dann auch noch sein Geschäft im Garten von Pierces Nachbarn, bevor er zum Haus des Stars weiterwanderte, es umrundete und es schließlich schaffte, in die Waschküche ins Haus zu gelangen. Er wusch sich dort und verschwand dann, als er hörte, wie die Polizei anrückte und nach ihm suchte.

Ehefrau von Pierce Brosnan war zu Hause

Der Mann konnte dann auf dem nahelegenen Strand, der unterhalb von Brosnans eindrucksvoller Villa im Thai-Design liegt, mit Hilfe eines Polizei-Hubschraubers entdeckt und aufgegriffen werden, obwohl er versucht hatte, sich zwischen einigen Felsen zu verstecken. Der Eindringling wurde verhaftet und wegen Diebstahls angeklagt - kurioserweise, weil er sich Wasser genommen hatte, um sich sauberzumachen. Weiter ist zum Glück nichts passiert. Pierces Ehefrau Keely Shaye Smith soll während des Vorfalls im Anwesen gewesen sein; ob Pierce Brosnan selbst auch da war, ist nicht bekannt.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages

