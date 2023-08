Allgemein | STAR NEWS

Peyman Amin: Nun ist Windelnwechseln angesagt

DE Deutsche Promis - Peyman Amin (52) schwebt auf allen Wolken. Der ehemalige Juror bei 'Germany's Next Topmodel' kann sich darüber freuen, dass seine Freundin Sandra Apfelbeck (30) das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat.

“Bedingungslose Liebe”

Wie es sich in diesen Zeiten gehört, verkündete der frühere Model-Agent von Heidi Klum auf Instagram die frohe Botschaft. Er veröffentlichte ein Foto, das zwei kleine Füße aus einem Handtuch hervorlugen ließ. Dazu schrieb er nur: "Bedingungslose Liebe". Die frischgebackene Mutter wählte das gleiche Bild, um ihre Instagram-Gemeinde von ihrem neuen Leben zu berichten. Das Paar ist seit drei Jahren zusammen, und der Geschäftsmann hatte die sozialen Medien auch dazu genutzt, um vor ein paar Monaten die Schwangerschaft zu verkünden. Damals umschlang er den Babybauch seiner Angebeteten, um auf das kommende Glück aufmerksam zu machen.

Peyman Amin macht sich keine Sorgen

Jetzt könnte man meinen, dass es doch ein bisschen anstrengender ist, sich dem Abenteuer Baby mit über Fünfzig zu stellen. Schlafentzug und allgemeine Sorge um den Nachwuchs ist angesagt. Aber Peyman Amin gab sich unlängst gegenüber 'Bild' ganz lässig. "Da mache ich mir keine Gedanken. Das ist doch ganz normal. Es wird die größte Aufgabe meines Lebens." Aber ganz so unvorbereitet und cool ging der baldige Papa dann doch nicht an diese Aufgabe heran. "Wir wollen alles so gut wie möglich vorbereiten, dass es perfekt passt." Und seine Freundin verriet, dass Peyman Amin zumindest theoretisch schon gut Bescheid weiß: "Er bereitet sich schon vor, liest ganz viel darüber. Er will nichts dem Zufall überlassen."

Bild: Matthias Balk/picture-alliance/Cover Images