Allgemein | STAR NEWS

Peter und Iris Klein: „Daraus ist so eine Dynamik entstanden“

DE Deutsche Promis - Zumindest hat alles einen sehr hohen Unterhaltungswert: Seit Wochen spekuliert die ganze Nation, ob Peter Klein (55) jetzt seine Frau Iris (55) betrogen hat, während er am Rande des Dschungelcamps in Australien weilte.

Wer mit wem, wann und warum?

Sie machte quasi auf Instagram Schluss, nachdem er angeblich zu vertraut mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) gewesen ist, die ebenfalls als moralische Unterstützung für eine Kandidatin nach Australien gereist war. Mittlerweile sind alle Beteiligten wieder in Europa, eine Aussprache der Noch-Eheleute scheiterte. In einem Versuch, die Gemengelage am Rande der RTL-Show zu sezieren, kam jetzt auch Yvonne König, die Frau von NDW-Sänger Markus zu Wort. Die hat eine Erklärung parat, warum Peter und ihre Namensvetterin so oft zusammen gesehen wurden. Yvonne Woelke habe die Betreuung der Tochter von Djamila Rowe (der späteren Dschungelkönigin) übernommen und soll damit überfordert gewesen sein.

Peter Klein wollte nur helfen

Peter Klein habe ihr daraufhin unter die Arme gegriffen. "Peter hat sich rührend um die kleine Tochter von Djamila gekümmert. Er hat dafür gesorgt, dass sie bei der Hitze ausreichend zu trinken bekommt und etwas isst", so Yvonne König gegenüber 'Bild'. Die Tochter sei eigentlich immer dabei gewesen, wenn Yvonne und Peter zusammen waren.

Eine Version, die auch von Nathalie Gaus bestätigt wird, die als Begleitung von Teilnehmer Cosimo Citiolo in Australien weilte: "Peter half Yvonne mit der Kleinen und daraus ist so eine Dynamik entstanden. Die sind sich dabei aber keinesfalls näher gekommen, doch Iris war fest überzeugt, dass da etwas lief." Der Beschuldigte hat sich derweil auf Instagram gemeldet, denn er wird von Hatern belagert. "Ihr könnt denken, was ihr wollt…aber behaltet es bitte für euch", bat Peter Klein.

Bild: Frank Rumpenhorst/picture-alliance/Cover Images

Artikel zum Thema Er bekommt Hassbotschaften: Peter Klein setzt sich zur Wehr