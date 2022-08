Allgemein | STAR NEWS

Peter Maffay: Der Kampf um traute Zweisamkeit

DE Deutsche Promis - Sänger Peter Maffay (72) und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer (35) haben einen so vollen Terminplan, dass sie sich Momente als Paar erkämpfen müssen.

Straffes Tempo

Die beiden sind seit sieben Jahren zusammen, 2018 kam die gemeinsame Tochter Anouk zur Welt. Jedes Elternpaar weiß, bei Kindern bleibt manchmal die Romantik auf der Strecke, aber hier will die Musiklegende dagegen halten. "Was wir haben, ist etwas Besonderes. Da musst du immer dranbleiben, denn das Tempo, das wir leben, ist straff", erzählte der Star der 'Bild', und seine Liebste ist ganz seiner Meinung: "Wir nehmen uns bewusst diese Momente nur für uns als Paar. Wir waren jetzt gerade in Spanien." Kinderbetreuung haben sie – laut stolzem Papa reißen sich alle um die Kleine, ob Oma, Opa oder Onkel und Tanten.

Peter Maffay hat eine komplette kleine Familie

Und dann ist da noch Sohn Yaris (18), der aus der Beziehung mit Tania Spengler stammt. Er ist zu seinem Vater nach Bayern gezogen, was seinen Erzeuger sehr freut. "Wir sind jetzt eine komplette kleine Familie. Manchmal holt Yaris seine kleine Schwester vom Kindergarten ab, das ist ganz süß!" Aber Mittelpunkt bleibt die Jüngste, die alle in Atem hält. Ob sie nun ins Studio geht und Peter Maffay beim Musizieren zuhört oder seine alten Hits wie 'Über sieben Brücken musst du geh'n' trällert. Die Augen ruhen auf der Kleinen. Und sie hat jetzt für neue Tischsitten gesorg.t "Anouk geht in einen kirchlichen Kindergarten. Sie erinnert uns oft daran, an Gott zu denken, hat auch das Tischgebet wieder eingeführt", plauderte Hendrikje Balsmeyer gegenüber 'Gala' aus.

Das kleine Mädchen hat nun auch Gelegenheit, ihren Vater auf der Mattscheibe zu sehen, denn ihre Mama konnte ihn überreden, bei 'The Voice' mitzumachen. Nun sitzt Peter Maffay neben Mark Forster, Rea Garvey und Stefanie Klos in der Jury.

Bild: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

