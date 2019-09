Allgemein | STAR NEWS

Peter Lindbergh: Deutscher Star-Fotograf stirbt im Alter von 74 Jahren

DE German Stars - Eine Legende der Modewelt ist tot: Der deutsche Fotograf Peter Lindbergh, der mit bürgerlichem Namen Peter Brodbeck hieß, starb am 3. September im Alter von 74 Jahren, wie seine Familie in Frankreich bestätigte. Er lebte in Paris, New York und Arles und hinterlässt seine Frau Petra, seine erste Ehefrau Astrid und seine Söhne Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph und sieben Enkel.

Von bescheidenen Anfängen zum Kultfotografen

Peter Lindbergh wuchs in Duisburg auf und arbeite nach dem Besuch der Volksschule als Schaufensterdekorateur. Mit 18 Jahren zog es ihn in die Schweiz, wo er in Abendkursen an der Kunstakademie die Weichen für seinen späteren Werdegang stellte. Nach Reisen durch Frankreich, Spanien und Marokko studierte er in Krefeld Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei und wandte sich schließlich 1971 der Fotografie zu.

Bald darauf legte er sich den Künstlernamen Lindbergh zu – einen Fotografen namens Peter Brodbeck gab es bereits und das internationale Flair des Namens Lindbergh schien ihm vielversprechender.

Zeichen setzen in Schwarzweiß

Mit seinen sorgfältig komponierten Schwarzweißfotos war er bald ein gefragter Fotograf bei Magazinen wie 'Vogue', 'Rolling Stone', 'New Yorker' und 'Vanity Fair'. Als 1988 Anna Wintour Chefredakteurin der US-Vogue wurde, verpflichtete sie Lindbergh als Hoffotograf des Magazins.

Sein Coup, die Models Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und Christy Turlington für ein Cover-Foto zusammenzubringen, galt 1990 als die Geburtsstunde des Supermodel-Phänomens. Claudia Schiffer, Kate Moss und viele andere haben ihm ihre Karrieren zu verdanken. Außerdem begeisterte er immer wieder mit Porträtfotografien von Schauspielikonen wie Catherine Deneuve oder Jeanne Moreau und Stars wie Mick Jagger.

Mit seinem Stil prägte er die Modefotografie und die Ästhetik des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts. "Er hinterlässt eine große Lücke", ist nach seinem Tod auf seinem Instagram-Account zu lesen.

© Cover Media

Weitere Artikel