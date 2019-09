Allgemein | STAR NEWS

Peter Kraus feiert Goldene Hochzeit: Das Geheimnis seiner langen Liebe

DE German Stars - Für Peter Kraus (80) war es Liebe auf den ersten Blick, und auch nach 50 Jahren Ehe zeigen er und seine Frau Ingrid (76) sich im Gespräch mit 'Bild' als verliebtes Vorzeige-Ehepaar.

Heimliche Beziehung

Zum ersten Mal hatte Peter Kraus das damalige Model auf einem Werbe-Plakat gesehen und sich sofort in sie verliebt, wie er der Zeitung verrät. Um sie zu kontaktieren, wandte die Rock'n'Roll-Legende eine kleine List an: "Als ich sie später in einem Restaurant entdeckte, bat ich den Chef, dass sie sich ins Gästebuch einschreibt. So erfuhr ich ihren Namen und rief sie an.“

Schon bald wurden die beiden ein Paar - aber nur heimlich, wie Ingrid erklärt, "denn Peter war ein Teenie-Idol und durfte offiziell keine Freundin haben".

Was ist ihr Geheimnis?

Die Geheimniskrämerei zu Beginn ihrer Beziehung - auch die Ehe fand heimlich statt - konnte den beiden allerdings ebensowenig anhaben wie die spätere Aufmerksamkeit für das berühmte Paar. Wie schafft man es also, auch nach Jahrzehnten noch eine beständige Ehe zu führen? Ingrids Erklärung ist simpel: "Wir gehen sehr liebevoll miteinander um." Sie bekomme viele Komplimente von Peter Kraus. "Er sagt auch bestimmt zehnmal am Tag: 'Ich hab dich lieb' zu mir.“ Ein simples Ehe-Rezept, das zu funktionieren scheint!

