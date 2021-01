Allgemein | STAR NEWS

Peter André: Nach Corona-Diagnose im Visier der Verschwörungstheoretiker

DE Showbiz - Als habe Peter André (47) nicht schon genug Sorgen: Der Sänger ('Mysterious Girl') erkrankte zu Jahresbeginn an Covid, musste sich daraufhin vorübergehend von seiner Familie isolieren. Doch während der Star seine Frau Emily und die Kids vermisste und sich elend fühlte, geriet er ins Visier der Verschwörungstheoretiker.

"Du widerst mich an"

Eine kleine aber lautstarke Minderheit ist überzeugt, dass das Virus nur eine Erfindung der Medienmaschine ist. Und von der habe Peter André sich einspannen lassen. Das muss nicht logisch sein, und Beweise abseits von obskuren YouTube-Videos brauchen Verschwörer für ihre irren Theorien ohnehin nicht, aber die Trolle setzten dem Star, dem es ohnehin schon schlecht ging, enorm zu. In einem Interview in 'Good Morning Britain' berichtete Peter von einigen der Kommentare, die er sich anhören musste.

So hatte jemand geschrieben: "Du widerst mich an. Wir haben nie dieses Ding vom NHS (britischer Gesundheitsdienst) gesehen, auf dem steht, dass du positiv bist.". Peter war sich nicht ganz sicher, was das sollte: "Soll ich es etwa in die Kamera halten?" Ein anderer Troll hatte ihn ebenfalls angegriffen: "Ich kann nicht glauben, dass du dich zu einer Marionette der Medien machst und versuchts, uns weiszumachen, dass das Virus echt ist."

Peter André ignorierte zunächst seine Symptome

Peter appellierte in der Sendung noch einmal, auch vereinzelt auftretende Symptome ernst zu nehmen, da der Verlauf bei jedem anders sei. So hatte er seinem Husten zunächst keine Beachtung geschenkt, weil die anderen typischen Symptome fehlten. Doch ein Test brachte die Wahrheit ans Licht. Peters Frau Emily, die Ärztin ist und selbst im vergangenen Jahr Corona hatte, zeigte sich derweil verzweifelt angesichts so vieler abstruser Theorien: "Wie viele Horror-Geschichten müssen wir denn noch hören?" Der einzige Ausweg sei der Impfstoff. Den wird sich Peter André sicher bei der ersten Gelegenheit verpassen lassen.