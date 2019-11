Allgemein | STAR NEWS

Peer Kusmagks Alkohol-Beichte: Nur noch Leute treffen, die auch trinken

DE German Stars - Schauspieler, Moderator, Reality-Teilnehmer, Gastronom — Peer Kusmagk hat in seinem Leben schon viel ausprobiert. Dabei wäre er fast komplett abgerutscht, denn Alkohol war lange Zeit lang sein ständiger Begleiter. In einem offenen Interview mit 'Bild' spricht der Star erstmals über dieses dunkle Kapitel.

Überall wurde Alkohol getrunken

Dabei sei er "ganz, ganz langsam, fast unmerklich" in die Sucht gerutscht, so der Ehemann von Profi-Surferin Janni Hönscheidt (29). "Nachdem ich dann Gastronom wurde, habe ich irgendwann jeden Tag getrunken … Aber ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr ohne Alkohol." Schließlich sei er sogar morgens schweißgebadet aufgewacht, weil sein erster Gedanke dem Alkohol galt. "Deshalb habe ich im Laufe der Jahre auch mein Umfeld geändert und mich irgendwann nur noch mit Leuten getroffen, die auch trinken." Selbst als er sich nach dem Sieg im Dschungelcamp des Problems bewusst wurde, gab es kein Entkommen: "Mein Leben war voller Euphorie, alle haben mich beklatscht, und ich war als Gewinner fast täglich irgendwo eingeladen. Ich war eine Mischung aus Karnevals- und Bundespräsident – überall auf der Gästeliste, hatte aber eigentlich nichts zu sagen. Und klar: Überall wurde Alkohol getrunken."

Durch Janni veränderte sich für Peer Kusmagk alles

"Irgendwann konnte ich den Tag nicht mehr ohne Alkohol überstehen. Da war ich schon längst tief gefangen in der Sucht. Da gibt es keine zwei Meinungen: Ich hatte den Alkohol mindestens vier bis fünf Jahre lang nicht unter Kontrolle." Ein Tiefpunkt sei gewesen, als er live im ZDF-'Fernsehgarten' von Moderatorin Andrea Kiewel (54) auf seine Fahne angesprochen wurde: "Ich hatte zu der Zeit noch nicht einmal etwas getrunken, aber den Restalkohol vom Vorabend hat man deutlich gerochen." Es folgte ein Entzug, mehrere Rückfälle. Halt findet er bei seiner Frau: "Bei Janni war mir sehr schnell klar: Das ist die Frau, mit der ich Kinder haben möchte. Bei ihr musste ich mit offenen Karten spielen und alles zugeben. Auch meine Rückfälle, meine schwachen Momente." Doch sie gab dem Star Kraft: "Dieser Wunsch, mit ihr zu leben und Kinder großzuziehen, war so groß, dass es mir letztendlich einfach gemacht wurde, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Janni hat mich an die Hand genommen und mir mit ihrer Lebensenergie und Wärme den Weg in mein neues unabhängiges, sportliches und glückliches Leben gezeigt." Eine mutige Beichte von Peer Kusmagk.