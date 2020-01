Allgemein | STAR NEWS

Paula Beer: Gute Serien stellen ein Problem dar

DE German Stars - Paula Beer (24) ist durch die Serie 'Bad Banks' einem größeren Publikum in Deutschland bekannt geworden. Das Programm erfreut sich außerordentlich großer Beliebtheit, wird als eine der besten deutschen Serien gefeiert. Doch privat weiß Paula, wann sie sich von Formaten fernhalten muss, die süchtig machen.

Paula Beer kennt Fluch und Segen

Denn Paula ist als Schauspielerin schwer beschäftigt und kann sich nicht erlauben, ganze Tage vor dem Laptop oder dem Fernseher zu versacken; eine Tüte Chips in der einen, eine Dose Cola in der anderen Hand. So viel Zeit habe sie dann doch nicht, wie sie gegenüber der 'dpa' erklärt: "Der Fluch und Segen von Serien ist ja, dass man – wenn sie gut sind – alles gucken will. Und dann ist man 48 Stunden seines Lebens los. Ich kann dann auch nicht aufhören, dann guckt man doch bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Und deswegen entscheide ich manchmal: 'Jetzt passt das einfach gerade nicht.'"

Einfach reingestürzt

Deshalb fange Paula Beer keine neue Serie an, wenn sie kurz vor einem Drehbeginn stehe: "Weil ich weiß: Wenn das zu gut wird, komme ich in Schwierigkeiten." Es ist allerdings nicht so, dass die brünette Schönheit vor Drehbeginn besonders viel recherchiert. Mit der Finanzwelt hatte sie vor dem Start von 'Bad Banks' zum Beispiel gar nichts am Hut. So hat sie eben während der Arbeit gelernt.

