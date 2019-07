Allgemein | STAR NEWS

Paul McCartney über den Tod seiner Frau: Die Tränen hörten nicht auf zu fließen

Paul McCartney (77) hatte in Linda McCartney (†56) die große Liebe seines Lebens gefunden. Die beiden heirateten 1969, gründeten zwei Jahre nach dem Aus der Beatles die Band Wings, bekamen drei gemeinsame Kinder. Mitte der 90er Jahre erhielten sie dann die Schocknachricht: Linda war an Brustkrebs erkrankt.

Alle Dämme brachen

Paul hatte seine Mutter bereits an die Krankheit verloren, als er erst 14 Jahre alt war. Auch Linda konnte nicht mehr gerettet werden; sie starb drei Jahre nach der Diagnose. Die Trauer ergriff Besitz von Paul, der sich nun in einem Interview mit der ‘BBC’ über die schwere Zeit offen geäußert hat:

"Ich glaube, ich habe ein Jahr lang mit kurzen Unterbrechungen nur geweint. Ich habe erwartet, sie durch die Tür kommen zu sehen, diesen Menschen, den du so liebst. Du hast dich so an ihn gewöhnt. Ich habe viel geweint. Ich fand es fast beschämend. Gleichzeitig war es das einzige, das ich tun konnte."

Papa, warum weinst du?

Es wurden auch schmerzhafte Erinnerungen an den Tod seiner Mutter wach. Während Paul mit dem Weinen nicht aufhören konnte, erinnerte er sich an die Haltung seines Vaters, die dieser zu wahren gesucht hatte, nachdem Pauls Mama verstorben war:

"Sowohl meine Mutter als auch Linda sind an Brustkrebs gestorben. Wir hatten keine Ahnung, woran meine Mutter gestorben war, weil niemand darüber gesprochen hat. Sie ist einfach gestorben. Das Schlimmste daran war, dass jeder sehr stoisch war. Jeder hat sich zusammengerissen. Eines Abends hörte ich dann meinen Vater im Nebenraum weinen. Es war tragisch, weil wir ihn nie weinen gehört hatten."

2002 heiratete Paul McCartney Heather Mills, von der er sich 2008 wieder scheiden ließ. Seit 2011 ist er mit der US-amerikanischen Geschäftsfrau Nancy Shevell verheiratet.

© Cover Media