Patrice Aminati gibt Gesundheits-Update: „Drückt mir bitte die Daumen“

DE Deutsche Promis - Im Sommer hatte Patrice Aminati (28) ein schlimmes Tief. Nachdem die Frau von Moderator Daniel Aminati (50, 'taff') bekannt gegeben hatte, dass sie an aggressivem schwarzen Hautkrebs litt, setzte ihr die Behandlung immer mehr zu.

“Nebenwirkungen haben mich schier erdrückt”

Wie schlecht es ihr manchmal geht, schrieb die junge Mutter einer kleinen Tochter Ende Juni auf Social Media: "Der Montag dieser Woche fing schrecklich an … die Nebenwirkungen der Therapie haben mich schier erdrückt - sie kosten mich alle Kraft - körperlich und psychisch", berichtete sie. "Dazu kommt: Jede Mama und jeder Papa weiß, wie die Zeit mit einem Baby ist - schön und fordernd zugleich. Da ist für eine Krankheit - und für mich - wenig Raum." Schließlich wurden die Nebenwirkungen so unerträglich, dass Patrice eine Behandlungspause einlegen musste, auch um der kleinen Charly Malika zuliebe, die ihre Mama brauchte. Am Dienstag (10. Oktober) meldete sich Patrice mit einem Gesundheits-Update bei ihren Followern.

Patrice Aminati lebt in Angst

Sechs Monate seien geschafft, sie sei noch immer in regelmäßiger ärztlicher Betreuung, schrieb Patrice Aminati. "Die Therapie läuft weiter und die Medikation wurde wieder komplett hochgefahren. Ich vertrage sie im Augenblick ganz gut …Drückt mir bitte die Daumen, dass es so bleibt." Sie bedankte sich bei den vielen Menschen, die sich bei ihr gemeldet haben und ähnliches durchmachen und bat darum, allen Betroffenen die Daumen zu drücken. Sie könnten wirklich alle guten Wünsche gebrauchen.

Im Hinterkopf bleibt immer die Angst, gestand Patrice weiter. Ständig würde sie sich fragen "Ist das 'nur' ein Leberfleck oder etwas anderes?" Dennoch: Sie fühlt sich bei ihrem behandelnden Team in guten Händen. "Passt auf euch auf", schloss Patrice Aminati ihr Update.

Bild: picture alliance / Pacific Press | Simone Kuhlmey

