Pat Cleveland: Das Supermodel hat Krebs

Traurige Nachrichten aus der Modewelt: Pat Cleveland (68) ist an Darmkrebs erkrankt. Das Supermodel musste sich bereits im letzten Monat in ärztliche Behandlung begeben, jetzt kam die traurige Gewissheit.

Hoffnung auf GoFundMe

Erste Anzeichen, dass es Pat Cleveland nicht gut geht, gab es auf der Paris Fashion Week, als die Berufsschönheit in ein französisches Krankenhaus eingeliefert werden musste, nachdem sie zuvor noch für Tommy Hilfiger über den Laufsteg geschritten war. Am 23. März eröffneten ihr die Ärzte dann die schreckliche Diagnose.

Ihr Mann Paul Van Ravenstein hat jetzt eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um für ihre Behandlung zahlen zu können – denn Pat Cleveland ist in Frankreich nicht krankenversichert.

"Pat war immer gesund"

'Page Six', die Klatschspalte der 'New York Post' zitiert Paul Van Ravenstein mit den Worten: "Pat ist nicht krankenversichert, sie hat nur Medicare, welches außerhalb des Landes [USA] nicht greift. Wir haben nie darüber nachgedacht, weil Pat so gesund war. Wir haben jetzt keine andere Wahl, als durch GoFundMe zu gehen."

Insgesamt 150.000 Dollar, umgerechnet rund 175.000 Euro, werden benötigt. Am Dienstagmorgen [2. April] war rund ein Drittel der Summe zusammengekommen. Pat Cleveland ist bereits operiert worden und kann Frankreich aus diesem Grund nicht verlassen.

Pionierin der Modelszene

Pat Clevelands Karriere begann bereits in den Sechzigern. Sie war eine der ersten Afro-Amerikanerinnen, die es in der Szene schafften und hat im Laufe ihrer Karriere mit allen namhaften Designern und Fotografen zusammengearbeitet. Nach einer Auszeit, die ihren zwei Kindern gewidmet war, kehrte die Laufstegschönheit in den Neunzigern zurück ins Rampenlicht. Sie gründete ihre eigene Modelagentur, war als Jurorin in 'America's Next Top Model' zu sehen und hat immer noch selbst aktiv gemodelt. Es bleibt zu hoffen, dass sich Pat Cleveland bald auf dem Wege der Besserung befindet.

