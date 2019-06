Allgemein | STAR NEWS

Paris Jackson verteidigt ihren Cannabis-Konsum

Paris Jackson (21), Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (†50, 'Billie Jean'), wurde zur Zielscheibe von Twitter-Usern, nachdem sie online verraten hatte, dass sie der Konsum von Marihuana zur Zubereitung eines recht merkwürdigen Snacks verleitet hatte. "Ich mache Spaghetti-Sandwiches mit Grill-Käse und Mozzarella. Bombe (so gut!)", postete sie am Montag [3. Juni].

Paris Jackson wird auf Social Media beschimpft

Nachdem sich ein Anhänger über diesen Snack gewundert hatte, verriet sie, woher sie die Idee hatte: "m a r i j u a n a". Ihre Antwort kam allerdings nicht bei allen Fans gut an. "Drogenopfer. Ich wette, du nimmst auch Meth", schrieb ein Hater. "Dein Vater schämt sich garantiert für dich. Abartig."

Paris, die in Kalifornien lebt, beschloss, diesen Kommentar auf ihrer Twitter-Timeline zu posten und nutzte die Gelegenheit zurückzufeuern. "Weil eine biologische, medizinische Pflanze von Mutter Erde mit dutzenden von heilenden Eigenschaften, die legal ist, dort wo ich lebe, und dafür eingesetzt wird, leidenden Menschen weltweit zu helfen = Meth."

Auf Empfehlung des Arztes

Anschließend erklärte sie, dass ihr Arzt ihr den Cannabis-Konsum empfohlen habe, um eine Reihe von Problemen zu bekämpfen. "Statt giftige und süchtig machende Arzneimittel zu nehmen, wurde mir diese unglaubliche Naturmedizin verschrieben, um meine Depressionen, Angstzustände, posttraumatische Belastungsstörung und Schlaflosigkeit zu behandeln", schrieb sie weiter. Paris versicherte, dass diese Medizin kein alltägliches Mittel für sie sei und sie diese weder beim Arbeiten noch vor dem Autofahren zu konsumiere.

Paris, die ihren Vater 2009 wegen einer Medikamenten-Überdosis verlor, sprach in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich über ihren Kampf gegen die Depressionen und Angstzustände. 2013 wurde Paris Jackson nach einem Selbstmordversuch ins Krankenhaus eingeliefert. Laut eigener Aussage soll dies nicht der einzige Versuch gewesen sein, ihr Leben zu beenden.

