Allgemein | STAR NEWS

Paris Hilton in Tränen aufgelöst: Hilfe, der Hund ist weg!

DE Showbiz - Für Hundebesitzer*innen ein Albtraum: Hotelerbin und Reality-Star Paris Hilton (40) sucht schon seit Tagen nach ihrer entlaufenden Hündin Diamond Baby.

Seit Mittwoch ist Diamond Baby nicht mehr da

Die Amerikanerin postete am Montag auf Instagram eine dringende Suchmeldung für ihre Chihuahua-Hündin. "Es fällt mir so unglaublich schwer, dies zu posten, weil mir die Worte fehlen. Diamond Baby @hiltonpets ist seit letztem Mittwoch verschwunden. Ich war bei einem Fotoshooting und wir ziehen gerade um, und einer der Umzugshelfer muss eine Tür offen gelassen haben", schrieb sie neben einer Diashow mit Bildern des Hundes. "Meine Familie und Freunde haben mir bei der Suche in meiner gesamten Nachbarschaft geholfen und sind von Tür zu Tür gegangen, aber wir haben sie immer noch nicht gefunden." Die verzweifelte Hundebesitzerin ließ nichts unversucht: Sie heuerte einen Haustierdetektiv, einen Hundeflüsterer und sogar ein Hunde-Medium an, aber nichts half.

Paris Hilton verspricht eine großzügige Belohnung

Paris Hilton versucht es nun mit einer Drohne und mit diesem Post, auch wenn sie weiß, dass es einige fiese Mitmenschen ausnutzen könnten. "Es wird eine großzügige Belohnung für ihre Rückkehr geben und es werden keine Fragen gestellt", versprach die D-Jane. "Ich hatte Angst, eine Fahndung nach ihr herauszugeben, weil die Leute grausam sein können und ich mir Sorgen um ihre Sicherheit mache, aber ich bin verzweifelt und je mehr Zeit vergeht, desto weiter fühle ich mich von den Chancen entfernt, sie zurückzubekommen." Die Hündin sei wie ein Kind für sie und sie sei völlig außer sich. "Jeder, der schon einmal ein Haustier geliebt und verloren hat, wird den Schmerz verstehen, den ich empfinde - mein Herz ist gebrochen. Ich habe geweint, war so traurig und deprimiert. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir fehlt und nichts mehr so ist wie früher, wenn sie nicht da ist. Diamond Baby ist mein Ein und Alles, wirklich wie eine Tochter für mich." Jetzt kann man nur hoffen, dass Paris Hilton ihre Hündin bald findet.

Bild: Instagram - @parishilton

Weitere Artikel