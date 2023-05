Allgemein | STAR NEWS

Papis Loveday: Worüber er mit seiner Familie nicht sprechen kann

DE Deutsche Promis - Model Papis Loveday (46) war eine der großen Attraktionen bei der Gay Pride auf Gran Canaria. Der Dschungelcamp-Kandidat zeigte viel Haut und genoss sichtlich die Aufmerksamkeit. Man würde meinen, dass er schon immer ein Fan von Gay Pride war, aber früher hat er sich nicht getraut.

“Hätte ich früher nie gemacht”

Gegenüber 'Bild' betonte der im Senegal geborene Star, wie sehr er sich verändert habe. "Ein Besuch auf einer queeren Veranstaltung, wie der 'Maspalomas Gay Pride' hätte ich früher nie gemacht", gestand Papis. "Aber jetzt bin ich mit mir und meiner Sexualität im Reinen." Für den Unternehmer ist es auch nicht so einfach, denn daheim im Senegal, darf seine Mutter nicht wissen, dass ihr Sohn schwul ist. In dem afrikanischen Land ist Homosexualität verpönt und unter Strafe gestellt.

Papis Loveday hat seine sexuelle Identität nie thematisiert

So ist es verständlich, dass Papis Loveday lange brauchte, um seine Sexualität auf Umzügen zu zelebrieren. Allerdings findet er: "Wer stolz ist auf seine Sexualität ist, hat einen Knall." Man suche sich seine sexuelle Ausrichtung nicht aus. Sein familiärer Hintergrund machte es noch schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen. Und so ist es wenig überraschend, wenn der Reality-Star erzählt: "Mein Leben lang habe ich aber meine sexuelle Identität nie thematisiert." Zumindest nicht in seiner afrikanischen Heimat: "Mit meiner Familie werde ich kultur- und religionsbedingt nie darüber sprechen können, leider."

Seine Mama Awa (75) liebt er aber heiß und innig: "Ich habe immer ein Bild von meiner Mama dabei. Egal, wo ich bin." Aber ein enger Freund von ihm steckte vor ein paar Monaten 'Bild', dass Papis Loveday schon gerne hätte, dass seine Mutter ihn akzeptieren würde wie er ist: "Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass seine Mutter ihn in den Arm nimmt und sagt: 'Es passt schon mein Junge!'" Wäre schön, wenn Papis Lovedays Wunsch in Erfüllung gehen würde.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images

