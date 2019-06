Allgemein | STAR NEWS

Paddy Kelly: So viel Schmerz wie nie zuvor

Paddy Kelly (41) ist als Mitglied der Kelly Family deutschlandweit bekannt geworden. Das Leben und Arbeiten mit seinem Vater war nicht immer einfach, und Paddy nutzte seinen Auftritt in ‘Sing meinen Song’, um seine Gefühle verarbeiten zu können.

Quelle des Frusts

Als Song für die Show hatte der Sänger Milows ‘Way Up High’ ausgesucht, ein Stück, das für den belgischen Singer-Songwriter eine große, persönliche Bedeutung hat, wie dieser erklärte: "Das ist einer meiner Lieblingssongs, geschrieben in 20 Minuten an einem späten Abend in Los Angeles, fünf, sechs Jahre nachdem mein Vater gestorben war. Mein Vater war wirklich die Quelle für sehr viel Frust." So schwierig sei das Verhältnis zwischen Paddy und seinem Vater nicht gewesen, trotzdem traf der Text einen Nerv beim Mitglied der Kelly Family.

Schmerz rausgeschrien

Seinen Kollegen und dem Fernsehpublikum erklärte er diesbezüglich: "Mein Vater ist ja vor 15 Jahren gestorben und ich verbinde mit diesem Song eine Reflexion über ihn und diese Zeit und den Verlust. Ich werde keine Show machen [...] und ich werde versuchen so tief wie es geht in dieses Gefühl reinzugehen." Die Zeile "Today is seven years since you’re gone" ersetzte Paddy durch "Oh father, oh father, 15 years since you’re gone." Seine Interpretation des Songs ließ seine Kollegen in Tränen zurück. Es war eine schmerzhafte Darbietung für Paddy, der nach der Performance schloss: "Ich glaube nicht, dass ich je auf einer Bühne so viel Schmerz rausgeschrien habe wie heute. Heute Abend ist irgendwas passiert, was ich selber noch nicht ganz verstehe. Da musste was raus und es ist gut, dass ich das jetzt vielleicht loslassen kann. Ich hatte eigentlich eine sehr gute Verbindung zu meinem Vater, aber da ist trotzdem viel Schmerz."

