Ottfried Fischer: So gut tun ihm die Flitterwochen am Wörthersee

DE German Stars - Vor Kurzem gaben sich TV-Legende Ottfried Fischer (66) und seine Lebensgefährtin Simone Brandlmeier (49) im bayerischen Passau das Ja-Wort nach 13 Jahren Beziehung. Eine Hochzeitsreise um die halbe Welt gibt es aufgrund der Pandemie jedoch nicht für die beiden: Geflittert wird derzeit in den Bergen am Wörthersee in Österreich.

"Meine Frau wird jeden Tag schöner"

Für die Gegend entschied sich Ottfried Fischer, weil er sie gut kenne dort viele Bekannte durch seine früheren Dreharbeiten bei 'Ein Schloß am Wörthersee' habe. "Es ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen", erklärt er im Interview mit der 'BILD'-Zeitung. Die Natur sei so schön anzusehen und: "Die Berge geben mir innere Ruhe."

Mit seiner Frau verstehe er sich bestens: "In meinem hohen Alter sind ja ständig Flitterwochen. Meine Frau wird jeden Tag schöner, und so geht es mir auch." Zudem könne sie ihn gut aushalten: "Ich bin ein gewitzter Mann, aber ein witziger Mann ist ja nicht immer für alle witzig", lacht Ottfried Fischer.

Ottfried Fischer wusste schon immer, dass er Simone heiraten will

Am 19. Juni hat der Kabarettist seine langjährige Partnerin geheiratet, anwesend waren laut 'BILD' nur 15 Familienmitglieder und engste Freunde. "Wir haben zu Beginn der Corona-Zeit beschlossen zu heiraten", erklärte der Schauspieler. "Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will. Aber durch die Corona-Krise wurde uns dieses Zeichen der Verbundenheit besonders wichtig."

