Ort der Inspiration: Courtney Love schrieb Hole-Hit auf der Toilette

DE Showbiz - Courtney Love (56) revanchierte sich bei Miley Cyrus (28), die den Hole-Klassiker 'Doll Parts' kürzlich in der 'Howard Stern Show' coverte, indem sie einige faszinierende Details zur Entstehungsgeschichte des Songs verriet.

Miley Cyrus rockte alten Hole-Hit

Courtney Love schrieb mit ihrer Band Hole Rockgeschichte und blieb Fans mit ihrem Hit 'Doll Parts' noch lange in Erinnerung. Als Miley Cyrus den Song, den Courtney 1992 schrieb, jetzt bei Howard Stern live coverte, weckte das offenbar auch bei Courtney ein paar liebgewonnene Erinnerungen, die sie der nächsten Fan-Generation nicht vorenthalten möchte.

Courtney Love komponierte auf dem Klo

Am Dienstag (8. Dezember) schrieb sie auf Instagram: "@mileycyrus das war wirklich süß, und es rührt mich… (Ich schrieb Doll Parts) in 20 Minuten im Badezimmer eines Mädchens namens Joyce in Cambridge, Massachussetts. Ich musste das meiste vom Text mit einem Sharpie-Stift auf meinen Arm schreiben, weil mir das Papier ausging. Leute hämmerten an die Tür, während ich ihn schrieb."

Ihren neuesten Song stellte Courtney Love damals umgehend der Öffentlichkeit vor: "Er wurde das erste Mal etwa eine Stunde später gespielt, im Virgin Megastore in Boston. Er handelte von einem Jungen, dessen Band die Stadt verlassen hatte und mit dem ich geschlafen hatte, von dem ich aber gehört hatte, dass er mit zwei anderen Mädchen schlief, und es war meine Art zu sagen 'Du bist ein verdammter Idiot, wenn du dich nicht für MICH entscheidest, und hier ist all die Sehnsucht und Wut und Liebe, die ich für dich empfinde'", erklärte Courtney. "Gute Songs kommen nicht immer in 20 Minuten, aber die Kraft war stark und dieser tat es. Übrigens, ich habe den Typen dann geheiratet." Und dieser Typ, den Courtney Love damals nicht kampflos aufgeben wollte, war der legendäre Kurt Cobain.