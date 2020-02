Allgemein | STAR NEWS

Ornella Muti macht’s: Richard Lugner hat eine Opernball-Begleitung

DE German Stars - Aufatmen in Wien. Richard ('Mörtel') Lugner (87) hat endlich seine Ballbegleitung gefunden. Nach einem chaotischen 'Auswahlverfahren' kann das Ball-Urgestein stolz verkünden, dass er in Begleitung der Schauspielerin Ornella Muti (64, 'Gib dem Affen Zucker') in seiner Loge sitzen wird. Die schöne Italienerin hat laut 'Kronenzeitung' bereits zugesagt.

Lindsey Lohan wollte nicht

Sie reiht sich damit in eine lange Reihe glamouröser Gäste ein, die den Wiener Baulöwen über die Jahre zum Opernball begleitet hatten. So haben zum Beispiel bereits Pamela Anderson, Sophia Loren, Paris Kim Kardashian und sogar Dieter Bohlen schon in der berühmten Loge gesessen. Letzterer war 2010 spontan eingesprungen, nachdem Lindsay Lohan abgesagt hatte. In diesem Jahr war es allerdings schwierig für Lugner, einen Stargast an Land zu ziehen. Zunächst hieß es, die US-Skiläuferin Lindsey Vonn würde nach Wien kommen, doch die konnte offensichtlich nicht nach Europa gelockt werden.

Ornella Muti ist dabei

Am Donnerstag (13. Februar) sollte dann berühmter Ersatz aus Hollywood auf einer Pressekonferenz verkündet werden. Doch daraus wurde nichts, denn die Dame — deren Identität wir noch immer nicht kennen — wollte nicht als Stargast bekannt gegeben werden, ohne nicht vorher genaue Einsicht darin zu bekommen, wie dies vonstatten gehen soll. In letzter Sekunde wurde die Verkündung wieder abgeblasen. Derweil begannen die ersten, sich über die verzweifelte Suche Lugners nach einer Begleitung lustig zu machen. Schlagersängerin Melanie Müller lud ein Video auf Social Media hoch, auf dem sie sogar versprach, sie würde aus der Karibik geschwommen kommen. Das ist jetzt nicht nötig. Ornella Muti hat mutig zugesagt. Am 20. Februar wird sie in Wien Walzer tanzen.

Weitere Artikel