Olivia Newton-John: Besuchte sie ihre Tochter aus dem Jenseits?

DE Showbiz - Olivia Newton-John starb am 8. August 2022 im Alter von 73 Jahren an Krebs, aber für ihre Liebsten ist sie immer noch ganz nah. Sowohl ihre Tochter Chloe Lattanzi (37) als auch ihr Witwer John Easterling berichteten von übernatürlichen Begegnungen.

Zeichen aus dem Jenseits von Olivia Newton-John

Zwei Wochen nach dem Tod der Schauspielerin ('Grease') hatte Chloe ein bemerkenswertes Erlebnis. “Zwei Wochen nachdem sie gestorben war machte mein Smartphone versehentlich ein Bild von meinem Hund, und neben seinem Kopf schwebte eine kleine blaue Kugel, in dieser Farbe“, sagte sie in einem ‘People‘-Interview anlässlich des ersten Todestages ihrer Mutter. Dabei zeigte sie auf ihre aquamarinblaue Kette, die ihrer Mutter gehört hatte. “Mum und ich haben vor Jahren darüber gesprochen. Wir hatten diese Sendungen über übernatürliche Phänomene gesehen und ich sagte: ‘Du musst mir ein Zeichen geben’, und sie erwiderte “Ich werde als so ein Kugel-Ding erscheinen’.“

Witwer John spürte Olivias Nähe

Auch Olivias Ehemann John Easterling, der die Schauspielerin 2008 in Peru geheiratet hatte, konnte von einer übernatürlichen Begegnung mit seiner verstorbenen Frau berichten. Zwei Monate zuvor hatte er ihre Asche nach Peru gebracht, um an ihrem 15. Hochzeitstag an sie zu denken. “Ich machte ein Foto und diese blaue Kugel saß genau zwischen meinen Augen“, erklärte er. “Es war ein übernatürliches Jahr.“ Ob mit oder ohne Erscheinung, Olivia Newton-John wird sicher für viele Menschen unvergessen bleiben.

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images