Allgemein | STAR NEWS

Olivia Colman: Aus dicker Königin wird dünne Königin

DE Showbiz - Kein Zweifel, Olivia Colman (45) hat es an die Spitze geschafft. In ihrer Heimat Großbritannien gehört die Schauspielerin zwar schon etwas länger zu den begehrten Stars, doch spätestens, seit sie den Oscar für ihre Rolle als Queen Anne in 'The Favourite – Intrigen und Irrsinn' ergatterte, spielt sie ganz oben mit.

Zwischen zwei Königinnen

Doch der Erfolgsfilm hatte ein Nachspiel für die Britin, denn sie musste sich für den Film ein paar Extra-Pfunde heranfuttern. Die waren anschließend im Weg, zumal Olivia bereits die nächste Hauptrolle spielen sollte: die als Queen Elizabeth II. im Netflix-Hit 'The Crown'.

Sie löst damit Claire Foy (35) ab, die die Monarchin in den ersten beiden Staffeln der Serie verkörpert hatte. Nun ist Elizabeth allerdings wesentlich schlanker als es Queen Anne war, und für Olivia Colman hieß das: Schnell runter mit den Pfunden.

Die Schauspielerin betonte jetzt allerdings in einem Interview mit dem Magazin 'OK!', dass niemand außer sie selbst Druck auf sie ausgeübt habe.

Olivia Colman hat Lehrgeld gezahlt

"Ich musste es nicht tun, weil jeder sehr nett und höflich war, aber ich habe selbst gesagt: 'Ich muss abnehmen'. Alle waren süß und haben mich unterstützt."

Doch die Hungerkur war nicht einfach, wie Olivia Colman gestand. "Es wäre einfach falsch gewesen, Queen Elizabeth II. in der gleichen Konfektionsgröße zu spielen wie Queen Anne. Und ich würde mich auch nicht noch einmal überreden lassen, so viel Gewicht zuzulegen, denn ich hatte große Schwierigkeiten, es hinterher wieder zu verlieren."

Den Unterschied zwischen den beiden Königinnen können Fans ab dem 17. November sehen. Dann läuft die dritte Staffel von 'The Crown' mit Olivia Colman bei Netflix an.

Weitere Artikel