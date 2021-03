Allgemein | STAR NEWS

Oliver und Amira Pocher: Nicht vom Geld des Anderen profitieren

DE Deutsche Promis - Wenn Promis einen Einblick in ihr Leben gestatten, dann hängt der Himmel meist voller Geigen — sei es auf Instagram, Twitter oder in Podcasts. Doch Oliver Pocher (43) und seine Frau Amira (28), die seit 2019 verheiratet sind, haben sich in der neuesten Folge ihres Podcasts 'Die Pochers hier!' auf für Stars ungewohntes Terrain begeben.

"Wir streiten uns dann später"

Es geht um das liebe Thema Finanzen in der Ehe. Wie diese bei Promis geregelt sind, erfährt man in der Regel erst dann, wenn die Ehe Schiffbruch erlitten hat und es darum geht, wer was bekommt. Doch Oliver Pocher kennt da kein Tabu. Der Moderator ('Pocher — Gefährlich ehrlich!') spricht offen über ein Szenario, von dem er wohl hofft, dass es nie eintritt. "Es ist ganz normal: Wenn man heiratet, kann man entweder sagen, wir machen gar keinen Ehevertrag und lassen das einfach mal laufen und streiten uns dann später. Oder man sagt vorher, das und das würde ich angemessen finden", so der Star.

Oliver Pocher hat sich seinen Reichtum selbst erarbeitet

Glück gehabt, denn damit trifft er auch bei Amira Pocher voll ins Schwarze: "Ich habe auf sämtliche Sachen verzichtet und möchte keine Zugewinngemeinschaft. Das war gar keine Diskussion, weil ich gesagt habe: Was du einnimmst oder verdienst, davon will ich nicht profitieren." Sie habe bei dem, was sich ihr Mann über die Jahre hinweg erarbeitet habe, schließlich keinen Anteil: "Du hast über 20 Jahre dafür geackert, dass du heute so viel verdienst. Du hast das ja nicht wegen mir. Deswegen würde ich mich so was von scheiße fühlen, wenn ich sagen würde, ich will jetzt 50 Prozent davon." Schließlich würde Oliver Pocher das auch verdienen, wenn Amira nicht wäre.

Anzeichen einer bevorstehenden Scheidung gibt es indes nicht. Erst vor kurzem kam der zweite Sohn des Paares auf die Welt, und das beeinflusst auch Olivers Gedankengänge. "Du würdest nie auf der Straße stehen – alleine wegen der Kinder", so Oliver Pocher.

Weitere Artikel