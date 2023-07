Allgemein | STAR NEWS

Oliver und Amira Pocher: Ehekrise – aber nicht in allen Bereichen

DE Deutsche Promis - Oliver (45) und Amira Pocher (30) unterhalten weiterhin die Nation mit dem Zustand ihrer Ehe. Seit Monaten soll es da kriseln und das Promi-Paar hatte auch in seinem Podcast 'Die Pochers' angesprochen, dass der Himmel momentan nicht eben voller Geigen hängt.

"Jetzt mach ich‘s halt alleine"

In der neuesten Ausgabe geht die Analyse laut 'Bild' weiter. So maulte der Komiker, dass er seine Angetraute gar nicht mehr zur gemeinsamen Auftritten bewegen kann. "Früher bist du gerne mitgekommen. Jetzt mach ich‘s halt alleine." Und wenn er dann, wie bei 'Denn sie wissen nicht, was passiert' so einen Spruch loslässt wie "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, nicht zu Hause zu sein", dann schaut die Öffentlichkeit halt hin. Seine Frau findet es nicht so toll und fürchtet noch mehr Schlagzeilen über ihr Privatleben.

Oliver und Amira Pocher verstehen sich zumindest im Bett

Und die nächste Schlagzeile lieferte Oliver Pocher im Podcast dann auch gleich mit: "Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß." So oder so, der Zustand der Ehe der Fernsehleute interessiert weiter und Amira Pocher kann sich vielleicht in ihrer österreichischen Heimat ein bisschen Beistand holen. "Ich tanke schon echt Kraft", beschrieb die zweifache Mutter gegenüber 'RTL', was es ihr bringt, wieder dort zu sein. "Kärnten ist natürlich ganz besonders. Ich fahre da hin, man sieht Kindheitsfreunde wieder. Ich habe noch so viele Freunde aus meiner Jugend, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ich habe noch meinen ganzen Freundeskreis von früher. Das ist für mich mal wieder so abtauchen in, wo ich herkomme." Und bei diesen Schlagzeilen um Oliver und Amira Pocher kann man es verstehen, wenn sie mal abtauchen will.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images