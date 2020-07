Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher: Volle Breitseite von seiner Ex Sandy

DE German Stars - Oliver Pocher (42) hat mit 'Pocher – gefährlich ehrlich' ein neues Programm ins Leben gerufen, das sich als bunte Wundertüte entpuppt hat. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira führt der Comedian durch das Programm, in dem er sich jetzt von seiner Ex beleidigen ließ.

Sandy wollte da mal was loswerden

In der Sendung teilt Oliver unter anderem besonders unterhaltsame Instagram-Erlebnisse mit dem Publikum. Das Highlight in der Sendung am Donnerstag (16. Juli) war aber nicht Olivers aktueller Post auf Social Media, sondern der Auftritt seiner Exfrau Sandy Meyer-Wölden, mit der Oli von 2010 bis 2013 verheiratet war und mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Die beiden sind nicht im Guten auseinandergegangen – daran ließ Alessandra keinen Zweifel, als sie über ihren Ex herzog. Über zwei Minuten pfefferte sie eine gehässige Anmerkung nach der anderen ins Publikum. Oliver Pocher und seine Amira mussten zuhören.

Oliver Pocher saß daneben

In ihrer Quasi-Stand-up-Einlage beantwortete Sandy ihre eigene Frage, weshalb sie und Oli sich getrennt haben. Ihr Sternzeichen sei Fisch, seines "Vollpfosten". Auf diese Weise ging es weiter: Auf kleine Männer würde Sandy ohnehin nicht stehen. Gerne mache sie Selfies, auf denen auch ihr Freund drauf sei. Oliver sei aufgrund seiner Körpergröße jedoch nie zu sehen gewesen. Auch das Ego des Comedian wurde angeschnitten: "Am liebsten würde er sich selbst befruchten und die Kinder alleine kriegen." Während der Trennung soll Oliver seiner damaligen Frau an den Kopf geschmettert haben, sie würde nie wieder so jemanden wie ihn finden. Ihre trockene Antwort: "Natürlich nicht. Genau das war ja der Plan."