Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher: So hat er Verona Pooth zum Schweigen gebracht

DE German Stars - Oliver Pocher (42) ist mit seiner neuen Fernsehsendung 'Pocher – Gefährlich ehrlich' auf den deutschen Bildschirmen zu sehen. Die läuft gut, das Format kommt an. Es besteht unter anderem darin, Prominente als Stand-up-Comedians auftreten zu lassen, die in diesem Bereich keine Erfahrung haben.

Auftritt Verona Pooth

In der vergangenen Woche war Sandy Meyer-Wölden aufgetreten, Oliver Pochers ehemalige Partnerin. Die ließ es sich nicht nehmen, in der Sendung fleißig über ihren Ex herzuziehen. Das kam auch beim Publikum gut an. In der aktuellen Folge waren gleich zwei Gäste geladen: Verona Pooth und ihr Sohn San Diego, der mit seinen 16 Jahren mitten in der Pubertät steckt. Die beiden haben eine schwierige Beziehung zueinander – zwar werkeln sie gemeinsam an Projekten wie einem Podcast, doch kabbeln sie sich in der Öffentlichkeit immer wieder. Dass Verona ihrem Sohn manchmal ziemlich peinlich ist, wurde auch in der vergangenen Folge 'Pocher – Gefährlich ehrlich' deutlich.

Irgendwann ist auch mal gut

So gestand San Diego, dass beide nach der Podcast-Aufnahme "fertig mit dem Leben" seien. Veronas Stand-up-Einlage lief dagegen wie geschmiert, indem sie sich unter anderem über das Gerücht lustig machte, San Diego sei nach seinem Zeugungsort benannt worden: "Nein, das ist nicht der Ort, in dem er produziert wurde. Du verwechselst mich da mit Victoria Beckham. Ich fand einfach nur den Namen schön. Überleg mal, ich wäre mit meinem Mann Franjo in Schwarzheide gewesen oder in Celle."

Irgendwann wurde es dann aber zu viel. Verona wollte eine Geschichte nach der anderen erzählen, bis Oliver Pocher ihr das Mikrofon kappen musste – im übertragenen Sinne. Er verabschiedete Verona Pooth von der Bühne mit den Worten, dass sie schlicht keine Zeit mehr hätten. Das stimmte auch: Das Nachtjournal begann wegen Verona ein paar Minuten später als üblich.