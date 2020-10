Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher: So hat er Boris Becker hinters Licht geführt

DE German Stars - Oliver Pocher (42) hat für seinen neuen Scherz gemischtes Feedback geerntet. Der Entertainer unterhält seit mehreren Wochen Fernsehzuschauer mit der Show 'Pocher – gefährlich ehrlich!', durch die er gemeinsam mit seiner Frau Amira (28) führt. Bestandteil der Sendung sind auch fiese Streiche.

Oliver Pocher findet es amüsant

Dieses Mal hat es Tennis-Legende Boris Becker erwischt, der sich aktuell vor einem Londoner Gericht verantworten muss. Der Sportler soll es wiederholt versäumt haben, bei seiner Insolvenz mit den entsprechenden Behörden zusammenzuarbeiten. Oliver Pocher möchte helfen – auf seine ganz eigene Art. So hatte er vor wenigen Wochen in seiner Sendung zu Spenden für Boris Becker aufgerufen. Allerdings kamen nur 540 Euro zusammen. Sehr zur Enttäuschung des Comedians habe er auch nicht mit dem Tennisspieler in Kontakt treten können, um ihm das Geld zu übergeben. In der neuen Sendung seiner Show verriet Oliver nun seinen Coup.

Gemischtes Feedback

Um Boris zu locken, gründete Oliver den Fashion Brand Award – einen ausgedachten Preis, den er dem Sportler überreichen wollte. Damit das glaubwürdig wirkt, gründete der Comedian sogar ein Magazin, einen Verlag, erstellte Internetseiten und E-Mail-Adressen. Der Aufwand lohnt sich für Oliver Pocher: Boris Becker nahm die Trophäe entgegen, in deren Sockel das Geld minus einiger notwendiger Ausgaben enthalten war. Boris bedankte sich per Videobotschaft für den Preis. Das Feedback der Zuschauer war allerdings gespalten, wie bei einem Blick auf Oliver Pochers Instagram-Kanal zu erkennen ist. Viele stellen sich dort hinter Boris Becker – frei nach dem Motto, warum auf ein totes Pferd einprügeln?