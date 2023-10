Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher lästert über Joko Winterscheidt: “Dann geh in die Politik”

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund, und im gemeinsamen Podcast 'Die Pochers' mit Noch-Frau Amira Pocher (31) sucht sich der Entertainer gerne Leute aus dem Showbiz heraus, um ihnen mal die Meinung zu geigen.

"Da dachte der wirklich, der hat den Friedensnobelpreis in Empfang genommen"

In der aktuellen Folge ist es der Moderator Joko Winterscheidt (44), der ihm mit seinem angeblichen Weltverbesserungsdrang auf die Nerven geht. Der Star hat für seine Doku 'Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show', in der es um Klimawandel geht, den Fernsehpreis eingeheimst und sein Kollege versteht nicht, wieviel Aufsehen darum gemacht wird. "Da dachte der wirklich, der hat den Friedensnobelpreis in Empfang genommen", ätzte der fünffache Vater laut 'Bild'. Vor allem die Tatsache, dass er bei der Dankesrede die Iranerin Azam Jangravi auf die Bühne holte, um auf die Situation von Frauen im Iran aufmerksam zu machen, sorgte für Spott beim Kollegen. "Also man hat einfach versucht, alles noch mal abzuräumen."

Oliver Pocher hält nicht viel von Aufklärungs-Dokus

Oliver Pocher lästerte dann weiter. Joko Winterscheidt solle sich seiner Meinung mal locker machen. "Deine Sendung heißt ‘Duell um die Welt’, du bist zigmal um die Welt geflogen, um Bungee zu springen. Dann zu sagen, ist schon schlimm, was auf der Welt passiert. Dann denke ich immer: Dann gehe in die Politik und mach das komplett." Und schließlich gesteht er: "Ja, wir haben Klimawandel und ja, es wird zu viel verbraucht, aber das ändert auch keine Doku bei Prime."

Joko hatte sich schon vorher ähnliche Kritik anhören müssen, nämlich dass er ausgerechnet für Amazon arbeitet, einen Konzern, der nicht gerade dafür bekannt ist, dem Klimaschutz verschrieben zu sein. In der Doku lässt er deshalb auch kritische Stimmen gegen sich und das Unternehmen zu. "Die Chance, diesem Thema meine größtmögliche Bühne zu geben, ist mir die Zweifel wert", begründete der Fernsehstar seine Serie. Eine Meinung, die Oliver Pocher anscheinend nicht teilt.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images