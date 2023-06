Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher gibt sich gelassen: Ehekrisen gehören zum Leben dazu

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) und Ehefrau Amira (30) machen mit ihrer gerade verkündeten Ehekrise ordentlich Schlagzeilen, doch wenige Tage später wiegelte der Entertainer bereits ab: “Gehört zum Leben mit dazu. Und weiter geht’s“, sagte er zu RTL.

Höhen und Tiefen des Lebens

Wie es ihm denn gehe, wurde der Moderator in Offenbach am Rande eines PR-Events gefragt, wo ein neues Sneakermodell von Leandro Lopes vorgestellt wurde. “Alles wunderbar“, erklärte er lässig. “Ich red’ ja auch mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir über alles reden und alle persönlichen Befindlichkeiten. Es gehört zum Leben mit dazu.“ Was bedeutet das nun – alles nicht so schlimm oder nur keine Lust, drüber zu reden? “Da gibt’s auch keine Wasserstände zu vermelden oder so. Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen, also von daher… Man muss sich keine Sorgen um mich machen.“

Amira und Oliver Pocher reagierten auf Gerüchte

Tatsächlich hatte das Paar mit seiner Offenbarung im Podcast auf Gerüchte reagiert, denn aufmerksame Beobachter hatten Amira ohne Oliver und vor allem ohne Ehering gesichtet. “Dann gibt es halt Spekulationen und Gerüchte – und dann geht man drauf ein oder lässt es halt auch“, sagte er gegenüber RTL. Im gemeinsamen Podcast ‘Die Pochers’ hatte Olli seine Amira gefragt, was denn nun los sei mit ihrem Ehering: "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum", kam zunächst ihre etwas lahme Ausrede, aber auch gleich die Rechtfertigung, dass dies nichts zu bedeuten habe. "Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht." Es gäbe eine Krise, gestanden beide, aber das sei noch lange nicht das Ende der Welt oder ihrer Ehe: "Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers", hieß es da. Und wenn Oliver Pocher sich keine Sorgen macht, brauchen die Fans es auch nicht zu tun.

Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager