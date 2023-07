Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher geohrfeigt: Fat Comedy muss zahlen

DE Deutsche Promis - 50.000 Euro. Eine stattliche Summe. So viel sprach das Landgericht Frankfurt jetzt Oliver Pocher (45) zu. Der Moderator und Comedian war gegen Fat Comedy (24) vor Gericht gezogen, der ihm im letzten Jahr am Rande eines Boxkampfs eine Ohrfeige verpasst hatte.

"Nur eine geklatscht"

Mit dem Prank war der Rapper und Social-Media-Star zu weit gegangen. Der zeigte sich zunächst einmal wenig reuig. "Ich will es nicht verharmlosen, aber ich habe keinen erschossen oder umgebracht, sondern nur eine geklatscht", so der Influencer kurz nach dem Zwischenfall gegenüber 'Bild'. Auf Social Media verspottete er sein Opfer weiter, und gegenüber 't-online' rechtfertigte er sich sogar: "Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt." Jetzt muss der Rapper zahlen. Mit 50.000 Euro blieb das Gericht zwar weit unter den ursprünglich geforderten 100.000, doch es ging beim Urteil nicht nur um die Ohrfeige selbst.

Oliver Pocher wurde online diffamiert

So wurden auch die Angriffe auf Social Media gegen das Opfer Oliver Pocher in Betracht gezogen. Dessen Anwältin sieht daher in der Entscheidung des Gerichts einen "Meilenstein", wie sie 'Bild' gegenüber erklärte. Sie erkenne "die Rechtsverletzungen und den Schaden an, der Oliver Pocher durch den körperlichen Angriff von Giuseppe Sumrain (Fat Comedys bürgerlicher Name) und seine unzähligen und dreisten Beiträge auf Social Media entstanden sind”.

Das letzte Wort ist hier natürlich noch nicht gesprochen, denn Fat Comedys Anwälte wollen das Urteil anfechten. In seiner Instagram Story gab sich der Täter gelassen: "Damit muss ich mich auf jeden Fall abfinden. Aber wenn ich mal so nachdenke sollte das kein Problem sein. Weil ich habe früher in einem halben Jahr für Essen so viel ausgegeben." Nach dem Urteil zugunsten von Oliver Pocher muss er vielleicht kürzer treten.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images