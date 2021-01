Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher: Eindringlicher Urlaubs-Appell auf Instagram

DE Deutsche Promis - Die ganze Welt, so scheint es, ist über die Feiertage in den Urlaub gefahren. Diesen Eindruck bekommt auch Oliver Pocher (42), und der Comedian und Moderator ('Pocher — gefährlich ehrlich!') macht sich angesichts der scheinbaren Sorglosigkeit während der noch immer grassierenden Pandemie große Sorgen.

"Stellt euren Egoismus hinten an"

"Gefühlt ganz Instagram zur Zeit" steht über einem Posting, welches ein Foto von Dubai und von einem verschneiten Wald zeigt. Mit anderen Worten: Die halbe Nation brät entweder unter heißer Sonne oder wedelt über die Pisten. Gleichzeitig schocken in den Nachrichten Bilder von überfüllten Skigebieten. Muss das wirklich sein? Nein, glaubt Oliver Pocher und schreibt: "Leute...niemand hat etwas gegen Urlaub oder Schnee...

Auch ich war schon einmal im Skiurlaub oder auch in der Sonne und in Dubai...nur einfach sich nochmal ein paar Monate zurückhalten und seinen Egoismus hinten anstellen."

Oliver Pocher kann es nicht mehr sehen

Der Star, der gerade mit seiner Frau Amira das zweite gemeinsame Kind begrüßt hat, appelliert zudem an Rücksicht auf diejenigen, die sich an die Regeln halten: Wer denn gar nicht anders kann, solle seinen Urlaub für sich behalten und es nicht noch denjenigen, die nach wie vor zuhause sitzen, unter die Nase reiben oder diese gar für doof verkaufen. Bei den Fans kam der Appell gut an: Schon 142.000 Mal wurde auf 'Gefällt mir' geklickt. Ob die Unverbesserlichen allerdings ausgerechnet auf Oliver Pocher hören, ist fraglich.