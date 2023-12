Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher: Beim Ehevertrag gibt es nichts zu klären

DE Deutsche Promis - Die Ehe von Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) kittet wohl niemand mehr. Während der Comedian keine Gelegenheit auslässt, in der Öffentlichkeit scharf gegen seine Noch-Frau zu schießen, erzählt die Moderatorin in ihrem eigenen Podcast, dass die Trennung keinesfalls so plötzlich kam, wie er es darstellt und es schon länger zwischen den beiden kriselte.

Kommunikation per Podcast

Auf jeden Fall findet ein Großteil der Kommunikation der beiden in ihren jeweiligen Podcasts statt. Amira betreibt ihren gemeinsam mit ihrem Bruder Hima, Olli hat sich seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) ins Boot geholt. Während Sandy sich weitestgehend mit ihren Kommentaren gegen Amira zurückhält, verwundert es doch ein wenig, dass sie sich so einfach vor den Rosenkrieg-Karren ihres Ex-Mannes spannen lässt und sogar dabei ist, wenn 'Die Pochers — Frisch recycelt!' live aufgenommen wird, wie jetzt in Köln. Dort wurde jetzt auch zum ersten Mal das Thema Scheidung angesprochen, welches bislang herzlich wenig zur Sprache gekommen war. Olli verlässt sich da ganz auf den Ehevertrag, den er vor der Trauung mit Amira abgeschlossen hat. Er hat dazugelernt, schließlich gab es mit Sandy monatelangen Streit vor Gericht.

Oliver Pocher gibt sich betont entspannt

Oliver Pocher bemerkte dazu: "Ich habe gelesen, Amira hat in dem 'Bunte'-Interview gesagt: 'Der Ehe-Vertrag ist nur aus Liebe, nicht wegen des Geldes.'" Das würde vor Gericht wohl auf den Prüfstand gestellt." Er fügte hinzu: "Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe keine großen Punkte, um das zu klären. Ich bin gespannt …" Ob es wirklich alles so unkompliziert wird, wie der TV-Star andeutete und ob er wirklich nicht versuchen wird, gewisse Punkte publikumswirksam zu klären, wird sich zeigen.

Immerhin hat er zu den meisten seiner Ex-Partnerinnen bis heute eine relativ gute Beziehung, wie er weiter betonte — eine Reaktion auf einen TV-Beitrag, in dem seine Ex-Freundinnen zum Rosenkrieg befragt wurden. Eine Ausnahme ist Schauspielerin Monica Ivančan, "die möchte nicht mit mir reden". Sandy hat das auch mitbekommen. "Ja, Monica ist da noch ein bisschen nachtragend", bestätigte sie Oliver Pocher.

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd